Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, бумаги Газпрома обновили максимум с 2011г

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник просел на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики; акции "Газпрома" после локальной коррекции развернулись вверх и обновили максимум с лета 2011 года, также растут бумаги "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2659,82 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1278,29 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 65,54 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9% и -2,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%, до 216,26 рубля - пик с лета 2011 года) и "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Индексы в США в пятницу упали на 1,3-1,5% на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

"Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), минусуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,8-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год.

Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Кроме того, в понедельник стало известно о решении Трампа с 5 июня лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - с целью стимулирования экономического роста в emerging markets, и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Нефть в понедельник также остается под давлением продавцов из-за опасений падения мирового спроса на сырье; цена Brent на $2,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,99 за баррель (-1,6% и -5,1% в пятницу), июльская цена WTI - $52,9 за баррель (-1,1% и -5,5% в пятницу).

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.

Давление на рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынку акций тяжело держать достигнутые уровни на фоне сохраняющегося негативного внешнего фона. Последние недели феноменальный рост российского рынка акций можно объяснить только постоянно продолжающимся притоком денег, но почему скупка отечественных бумаг идет сейчас - вопрос пока остается открытым. Только недооцененностью российских акций и высокой их дивидендной доходностью объяснить это нельзя.

Если приток денег завершится, рынок может упасть на несколько процентов. В случае возобновления покупок рекомендуется обратить внимание на Сбербанк (MOEX: SBER), который даже не стал тестировать поддержку 230 рублей и следующей целью роста которого является район 240 рублей. Лучше рынка могут быть и металлурги из-за поддержки со стороны обесценивающегося рубля.

Основная угроза российским активам идет со стороны нефти, которая безостановочно дешевеет. Ни ростом добычи нефти в Штатах и увеличением числа буровых установок, ни страхом разрастания торговой войны такой обвал объяснить нельзя. Против нефти идет очень мощная спекулятивная атака, как наблюдалось в конце прошлого года. Но тогда падение подкреплялось постоянными высказываниями Трампа о необходимости снизить цены. Сейчас американский лидер молчит. Не исключено, что падение организовали какие-то крупные спекулянты в преддверии экспирации месячных фьючерсов и опционов, но тогда в понедельник давление на котировки должно было прекратиться.

При пробитии нефтью Brent уровня $60 за баррель следующей целью движения станет отметка $57, а потом $53 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торговая война становится реальностью на длительную перспективу, и это уже повод искать активы с универсальной востребованностью или слабой зависимостью от американо-китайских пошлин. В какой-то мере такие активы может предложить российский рынок. Газ, нефть, металлы, нефтехимия и т.д. востребованы в Европе и Азии без оглядки на американские барьеры. Естественно, что важным является вопрос цены, и обвал котировок нефти явно не способствует тому, чтобы бумаги нефтяников были лидерами наступившей недели. Спрос на рубли также может оказаться слабым из-за бегства капитала от риска. С другой стороны, доходность российской валюты пока слишком привлекательная, чтобы ее игнорировать, полагает эксперт.

Как отмечает эксперт Forex Club Андрей Войткив, мировые фондовые рынки продолжают испытывать давление из-за обострившихся геополитических рисков. Помимо заявлений президента США Трампа о введении импортных пошлин на все товары из Мексики, они все также довольно пессимистичны на фоне продолжающегося торгового конфликта Вашингтона и Пекина. С 1 июня вступили в силу новые повышенные пошлины Китая на ввоз товаров из США объемом $60 млрд, мера стала ответом на решение американских властей повысить пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Это свидетельствует о том, что несмотря на многочисленные обещания, стороны так и не смогли договориться друг с другом.

В Европе продолжают сдерживать рост опасения вокруг экономики Италии (стране грозит штраф от Еврокомиссии на сумму в 3,5 млрд евро из-за ситуации с итальянским госдолгом) и не решенный вопрос Brexit. После объявления об отставке действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, лидером гонки за ее кресло является бывший глава МИД страны Борис Джонсон, известный как сторонник Brexit "без сделки". Мэй официально покинет свой пост главы консервативной партии Великобритании 7 июня.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что новый виток эскалации торгового конфликта между США и Китаем постепенно начинает приводить к ухудшению макропрогнозов со стороны ведущих финансовых институтов. Аналитики Morgan Stanley опубликовали обзор, в котором видят риски глобальной рецессии в ближайшие три квартала при условии введения ограничений со стороны США на весь китайский импорт. Постепенно подходит к концу первое полугодие, и в ближайшие полтора месяца многие инвестиционные дома могут корректировать свои макропрогнозы. Во многом именно заметное снижение ожидаемых темпов роста стало одной из ключевых причин серьезной коррекции рынков в четвертом квартале прошлого года. Учитывая текущую динамику долговых рынков (доходность 10-летних UST опустилась к минимумам с сентября 2017 года - на уровень 2,1-2,15%, а доходность немецких бондов и вовсе поставила новые исторические минимумы, уйдя на 20 пунктов ниже нуля), рынки уже серьезно опасаются резкого замедления темпов роста и закладываются на вероятное снижение ставки Федрезервом.

Российский рынок акций на прошлой неделе продолжил избегать влияния негативного внешнего фона. По итогам мая индексы РТС и МосБиржи выросли на 3-4% при снижении индексов MSCI World и MSCI EM на 6-7,5% соответственно. Однако резкое снижение нефтяных котировок в начале июня и общий негативный внешний фон заставляют ожидать коррекции индекса МосБиржи в диапазон 2620-2640 пунктов. При этом близость дивидендного сезона оказывает сдерживающий эффект при реализации негативного сценария, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-16,3%, до 1640 рублей), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (-5,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,4%).

Подорожали бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,664 млрд рублей (из них 1,814 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,645 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).