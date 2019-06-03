Эта неделя может оказаться крайне волатильной для рубля - РФПИ

"Для рубля эта неделя может оказаться крайне волатильной, учитывая большое количество глобальных событий и начало действия сезонных факторов, связанных с сезоном отпусков и дивидендных выплат. В то же время спекулятивные позиции в рубле, согласно данным CFTC на 28 мая, по-прежнему оставались внушительными - на уровне 53,3% (пусть и после снижения с более 60% неделей ранее). Медленно начали расти короткие позиции, что во многом и повлияло на общие изменения. В целом активное позиционирование иностранцев в рубле и рублевых активах является риском для рубля для сценария дальнейшего ухудшения внешнего фона, хотя для части инвесторов российская валюта может оставаться "защитным активом", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.