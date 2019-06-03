В паре доллар/рубль на этой неделе ориентируемся на диапазон 65-66 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Корреляция рубля с нефтяными котировками остается сравнительно слабой, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Резкое снижение нефтяных котировок в последние дни (цены на нефть марки Brent опустились на открытии недели к 60-61 долл/барр.) пока не оказывает значимого влияния на динамику рубля. В целом отсутствие высокой корреляции между динамикой российской валюты и нефтяными котировками – это полноценный тренд последних нескольких кварталов. В среднесрочной перспективе снижение нефтяных цен обусловит еще более выраженное сезонное сокращение сальдо текущего счета, но частично это будет компенсировано уменьшением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в следующий месяц. Таким образом, негативный эффект от снижения нефтяных цен для рубля носит умеренный характер. Если при ценах на нефть вблизи 70 долл/барр. и текущих макропоказателях, мы отмечали, что, согласно нашей модели, справедливый курс пары доллар/рубль находился вблизи отметки в 63 руб/долл., то сейчас цены на нефть близки к уровню 60 долл/барр., соответственно, текущий курс рубля уже близок к равновесному. Фундаментально рубль уже не выглядит явно дешевым, эффект позитивной сезонности счета текущих операций практически исчерпал себя, соответственно, новая волна укрепления российской валюты может быть вызвана, вероятно, только общим изменением в позитивную сторону отношения инвесторов ко всей группе валют EM".

Объем контрактов во фьючерсах на рубль по-прежнему близок к рекордным. Из спекулятивных факторов аналитик Промсвязьбанка отметил, что, согласно данным CFTC, на протяжении второго квартала объем чистой спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль, являющийся в некоторой степени отражением интереса глобальных инвесторов к российской валюте, держался вблизи исторических максимумов (33-37 тыс. контрактов). Таким образом, теоретически при появлении негативных условий может произойти сокращение избыточных ставок на рубль.

"В паре доллар/рубль на этой неделе ориентируемся на диапазон 65-66 руб/долл. В краткосрочной перспективе динамика рубля и других валют EM в первую очередь определяется общим риск-аппетитом на рынках", - заключает М. Поддубский.