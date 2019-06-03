Участники рынка могут избегать выхода EUR/USD за рамки диапазона 1,1130-1,1200 в первой половине недели - FxPro

"Евро вновь получил поддержку на спаде к 1,1130. Спросу на единую валюту помогает тяга в защитные облигации. Доходность германских 10-леток в конце недели падала ниже -0,2%, обновляя исторические минимумы. Даже греческие облигации дошли до многолетних минимумов. При этом 50-дневная средняя по EUR/USD вновь может выступать в качестве важного уровня сопротивления. Однако участники рынка могут избегать выхода за рамки диапазона 1,1130-1,1200 в первой половине недели, предпочитая дождаться комментариев ЕЦБ в этот четверг и данных по рынку труда США в пятницу", - отмечают в FxPro.