Курс доллара попробует прорваться к 67, пользуясь слабостью нефти - БКС

"Валютный рынок находится во власти торговых войн, - констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Американский доллар, еще в начале прошлой недели имевший защитный статус, резко упал в пятницу из-за опасений инвесторов, что Трамп продолжит втягивать США в новые торговые конфликты, после анонсирования введения пошлин на товары из Мексики. Заявление мексиканского президента в выходные о ведении переговоров по данному вопросу не сильно успокоило рынки. В результате в лидерах оказались традиционные защитные валюты. Однако рост доллара также замедлился и в парах с валютами EM, за исключением мексиканского песо, разумеется. Правда для рубля, в отличие от остальных "сверстников", есть еще один серьезный негативный фактор. Это, конечно, стремительный обвал нефтяных цен, вызванный усилением торговой напряженности в мире".

Пара USD/RUB по итогам недели все-таки закрепилась выше сопротивления на отметке 65, вернувшись в торговый диапазон 67-65. "Сегодня на открытии торгов мы видим новую попытку штурма локального сопротивления 65,5, - указывает эксперт "БКС Брокер". - Его проход может открыть дорогу на 67. Российская валюта в предыдущие дни слабела очень умеренно только благодаря поддержке со стороны локального дефицита ликвидности на рынке и спроса со стороны иностранцев на ОФЗ. В ближайшую неделю, если негативный внешний фон сохранится, курс доллара вполне может ускорить рост".

Индекс RGBI практически не реагирует на ухудшение ситуации на рынках, однако и его стремительный рост приостановился. По мнению эксперта, сила интереса иностранцев проверится в среду на аукционах Минфина. Это важный фактор для кейса российского рубля.