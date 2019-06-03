В начале недели кривая госбумаг может подняться на 10-15 б.п. - Промсвязьбанк

"Доходности госбумаг за прошедшую неделю вернулись к минимумам с начала года – доходность 5-летних бумаг снизилась на 5 б.п. (до 7,62% годовых), 10-летних – на 3 б.п. (до 7,91% годовых). Рынок госбумаг при этом игнорировал негативные сигналы, поступающие с внешних рынков – ключевой идеей в ОФЗ по-прежнему остается снижение ставки ЦБ 14 июня. С утра нефть продолжила стремительное падение, опустившись к 61 долл./барр., что должно стать триггером для коррекции и на российском рынке. Отметим, что ухудшение рыночной конъюнктуры может стать одним из факторов сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Вместе с тем, на наш взгляд, триггером для ЦБ станет продолжительная проторговка ценами на нефть более низкого уровня – ниже 55 долл./барр. Учитывая масштаб снижения нефтяных котировок, в начале недели кривая госбумаг может подняться на 10-15 б.п." - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.