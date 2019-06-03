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03 июня 2019 года 11:00
Шансы на движение пары доллар/рубль к отметке в 66 руб./долл. возросли - Промсвязьбанк
"Ухудшение настроений на глобальных рынках и резкое снижение нефтяных котировок оказывают умеренное давление на позиции российской валюты, - указывает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - На протяжении последних двух с половиной месяцев пара доллар/рубль держится в диапазоне 63,70-65,50 руб./долл., и в конце прошлой торговой недели пара подобралась к верхней границе этого диапазона. Если в целом оценить динамику валют развивающихся стран по итогам мая, то динамика рубля здесь не сильно выбивается из общей когорты – за этот период российский рубль продемонстрировал ослабление на 1,2%, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились на 0,1-3,5%. Резкое снижение нефтяных котировок в последние дни пока не оказывает значимого влияния на динамику рубля. В целом отсутствие высокой корреляции между динамикой российской валюты и нефтяными котировками – это полноценный тренд последних нескольких кварталов. В среднесрочной перспективе снижение нефтяных цен обусловит еще более выраженное сезонное сокращение сальдо текущего счета, но частично это будет компенсировано уменьшением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в следующий месяц. Таким образом, негативный эффект от снижения нефтяных цен для рубля носит умеренный характер. Из спекулятивных факторов отметим, что, согласно данным CFTC, на протяжении второго квартала объем чистой спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль, являющийся в некоторой степени отражением интереса глобальных инвесторов к российской валюте, держался вблизи исторических максимумов (33-37 тыс. контрактов). Таким образом, теоретически при появлении негативных условий может произойти сокращение избыточных ставок на рубль. Шансы на движение пары доллар/рубль к отметке в 66 руб./долл. возросли".
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03 июня 2019 года 19:35
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал лето с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, который превысил рубеж 2700 пунктов на раллировавших бумагах "Газпрома" и Сбербанка, причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года; внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром. читать дальше
.03 июня 2019 года 19:30
"Сезон отчетности завершился и следующая большая тема на рынке – это дивидендные выплаты. На прошлой неделе Газпром представил сильные финансовые результаты за 1К19 по МСФО и провел телефонную конференцию, в ходе которой менеджмент подтвердил свое намерение придерживаться устойчивого... читать дальше
.03 июня 2019 года 19:25
Москва. 3 июня. Доллар немного снижается, евро, напротив, несколько усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опережающего ослабления в паре с евро. читать дальше
.03 июня 2019 года 19:02
Отскок на рынке энергоносителей в ближайшее время приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей - Промсвязьбанк
" На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:45
"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:33
Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились для "длинной" дюрации и немного расширились для среднесрочных бумаг. читать дальше
.03 июня 2019 года 18:25
"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:15
"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:44
"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:15
На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня) - Sberbank Asset Management
"На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:58
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $3,8 за штуку. "После ралли в акциях "Газпрома",... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:49
"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:36
"На фоне всемирного пессимизма рубль демонстрирует относительную устойчивость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,99%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,08%. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 29... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:11
Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 по индексу МосБиржи и 1265 по РТС - ИК "Велес Капитал"
"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение (аналогично предыдущим двум месяцам) складывается несколько рискованной. Оба индикатора завершили май у годовых максимумов, а рублевый индекс МосБиржи на недельном графике вошел в зону... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:51
В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров... читать дальше
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