Шансы на движение пары доллар/рубль к отметке в 66 руб./долл. возросли - Промсвязьбанк

"Ухудшение настроений на глобальных рынках и резкое снижение нефтяных котировок оказывают умеренное давление на позиции российской валюты, - указывает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - На протяжении последних двух с половиной месяцев пара доллар/рубль держится в диапазоне 63,70-65,50 руб./долл., и в конце прошлой торговой недели пара подобралась к верхней границе этого диапазона. Если в целом оценить динамику валют развивающихся стран по итогам мая, то динамика рубля здесь не сильно выбивается из общей когорты – за этот период российский рубль продемонстрировал ослабление на 1,2%, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились на 0,1-3,5%. Резкое снижение нефтяных котировок в последние дни пока не оказывает значимого влияния на динамику рубля. В целом отсутствие высокой корреляции между динамикой российской валюты и нефтяными котировками – это полноценный тренд последних нескольких кварталов. В среднесрочной перспективе снижение нефтяных цен обусловит еще более выраженное сезонное сокращение сальдо текущего счета, но частично это будет компенсировано уменьшением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в следующий месяц. Таким образом, негативный эффект от снижения нефтяных цен для рубля носит умеренный характер. Из спекулятивных факторов отметим, что, согласно данным CFTC, на протяжении второго квартала объем чистой спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль, являющийся в некоторой степени отражением интереса глобальных инвесторов к российской валюте, держался вблизи исторических максимумов (33-37 тыс. контрактов). Таким образом, теоретически при появлении негативных условий может произойти сокращение избыточных ставок на рубль. Шансы на движение пары доллар/рубль к отметке в 66 руб./долл. возросли".