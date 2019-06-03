Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающегося падения цен на нефть

Москва. 3 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения котировок "черного золота".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,48-65,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,58 руб./$1 (+15,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,2 руб./EUR1 (+16,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,68 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,66 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях продолжающей дешеветь нефти. Рынок энергоносителей снижается на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в постановлении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК снизилась на 1,11% - до $61,3 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,69% - до $53,13 за баррель. По итогам пятницы Brent упала на 5,11%, WTI - на 5,46%.

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.

"Нефтяной рынок очень чувствителен к рискам на фоне эскалации опасений замедления глобального экономического роста", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Спад на рынке должен напомнить всем, насколько хрупким является рыночное равновесие", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли.

Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.