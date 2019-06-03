У рубля остается немного шансов для восстановления позиций в краткосрочной перспективе - Росбанк

"Волнения на мировых рынках нашли отражение и в динамике рубля. По итогам сессии пара USD/RUB поднялась к отметке 65.4 (+0.5%), а пара EUR/RUB - к 73.1 (+0.9%). На предстоящей неделе важным событием является объявление Минфином объема покупок в рамках бюджетного правила в июне (в среду в 12:00 по моск. времени). По нашим оценкам, объем интервенций увеличится до 365 млрд руб. против 300.5 млрд руб. в мае, или до 19.2 млрд руб./день с 16.7 млрд руб./ день в мае. В условиях провалившейся цены на нефть и ожидаемого сезонного сжатия счета текущих операций, интервенции обретают большее влияние на курс рубля. На этом фоне, у рубля остается немного шансов для восстановления позиций в краткосрочной перспективе, и мы ожидаем консолидацию пары USD/RUB в диапазоне 65.4-65.7," - отмечают аналитики Росбанка.