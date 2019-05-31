Тенденция к росту цен евробондов РФ в середине недели сменилась отрицательной коррекцией

Москва. 31 мая. Тенденция к росту цен российских еврооблигаций в середине недели сменилась отрицательной коррекцией на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных фьючерсов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После относительно спокойных и малоактивных торгов понедельника из-за выходного дня в США и Великобритании, отечественные евробонды слегка подросли в цене по итогам торгов 28 мая вслед за ростом котировок американских казначейских обязательств. В свою очередь спрос на US Treasuries стимулировался сохраняющимся торговым противостоянием между Соединенными Штатами и Китаем. С другой стороны, снизившиеся в последнее время санкционные риски позволяли российским облигациям сохранять сложившиеся уровни суверенных спредов, что и подтягивало их котировки вверх вслед за американскими долговыми бумагами.

Однако уже в середине недели активность продавцов в секторе российских еврооблигаций возросла на фоне общемирового падения интереса инвесторов к рисковым активам, что вызвало ухудшение ситуации практически на всех фондовых и товарных площадках. Это, в свою очередь, негативно сказалось практически на всех российских активах - на динамике акций и рубля (в частности, доллар уверенно преодолел отметку 65 руб./$1), ценах рублевых и валютных гособлигаций.

Ценовая же динамика US Treasuries, которые традиционно выступают активами "тихой гавани", напротив, оказалась позитивной, в результате чего доходности базовых активов обновили трехлетние минимумы. Таким образом, это привело к расширению суверенных спредов для российских долговых бумаг.

Котировки отечественных еврооблигаций в четверг приостановили падение, при этом большая часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой восстановительный рост. Участники рынка воспользовались наметившейся стабилизацией ситуации на мировых рынках капитала и стали потихонечку откупать подешевевшие бумаги. Аналогичная динамика наблюдалась и в долговых бумагах других emerging markets, даже евробонды Турции смогли 30 мая продемонстрировать некоторый ценовой рост.

В последний рабочий день недели под давлением новой волны падения мировых рынков капитала активность покупателей в секторе валютных гособлигаций России снизилась, и динамика котировок уже не имела ярко выраженной направленности.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,04% и составила 111,95% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 11 базисных пунктов и 31 мая составил 152 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,13% (их доходность снизилась на 1 пункт - до 4,78% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,04% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15 пунктов - до 246 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,17%, до 104,96% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,92% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 0,09%, до 101,46% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,035% годовых), евробонды с погашением в 2026 году - на 0,22%, а бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене за пять дней (их спред к US Treasuries расширился на 12 пунктов и составил 133 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, а также возможного роста геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами (Китаем, ЕС, Японией, Мексикой). Кроме того, значимым фактором риска для российских еврооблигаций останется санкционная тематика, которая может выйти на первый план.