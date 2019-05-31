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31 мая 2019 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе вновь переписал максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома", благодаря чему индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля в очередной раз обновил исторический максимум, протестировав рубеж 2665 пунктов. При этом внешние площадки продолжили падение из-за эскалации торгового противостояния между США и остальным миром (с Китаем, ЕС и даже Мексикой), что подогревало бегство капиталов из рисковых активов из-за опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 23 по 29 мая составил порядка $110 млн против оттока $160 млн неделей ранее. При этом - после всего одной недели притока - возобновился отток капитала из фондов, инвестирующих только в акции РФ, составив за неделю около $90 млн против притока $10 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 27 по 31 мая вырос на 1,8% и составил 2665,33 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1287,09 пункта на фоне роста доллара до 65,24 руб./$1 (+0,77 рубля). Нефть Brent за неделю рухнула на максимальные с начала года 8,6% или $6 (августовский фьючерс).

По итогам мая индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,1-4,1%, доллар подорожал на 0,62 рубля, нефть Brent упала на $8,38.

Финальная неделя мая началась с роста во главе с обновившим максимум "НОВАТЭКом" (+2%) на фоне коррекционной позитивной динамики фондовых площадок в Азии и Европе, индекс МосБиржи превысил 2630 пунктов. Упали бумаги "Россетей" (-3,9% и -3% "префы") на новостях о рекомендациях совета директоров не выплачивать дивиденды за 2018 год в связи с убытком. "НОВАТЭК" в понедельник вышел на четвертое место по рыночной капитализации, потеснив "ЛУКОЙЛ".

Нефть Brent превысила $68 за баррель в раках коррекции после того, как предыдущая неделя завершилась рекордным падением цен с начала года (Brent за неделю упала на 5,7%), поддержку оказала статистика Baker Hughes о сокращении числа активных буровых в США на 5 единиц (до 797 штук).

Во вторник рынок акций завершил торги откатом ниже 2610 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неспособности нефти развить коррекционный отскок выше $70 за баррель Brent; лидерами снижения выступили бумаги "Яндекса" (-5,2%), "Ростелекома" (-4,7%), ВТБ (-2,9%) и "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), а выросли акции "Иркута" (+6,1%) на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне ослабления рубля. При этом отмечались резкие ценовые колебания отдельных бумаг и возросшие обороты торгов на постторговом аукционе, что связано с корректировкой инвестпортфелей в соответствии с майскими изменениями в структуре индексов MSCI, которые вступили в силу 28 мая после закрытия торгов.

Президент США Дональд Трамп завершил во вторник государственный визит в Японию, в ходе которого он заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

В среду рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжили снижение из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая. Среди лидеров роста оказались акции "Татнефти" (+3,3%), "Россетей" (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,8%) "Газпрома" (+2%), "Роснефти" (+1,2%). Акции "ЛУКОЙЛа" разогрел неплохой квартальный отчет по МСФО: чистая прибыль выросла на 37% в годовом выражении, до 149,2 млрд руб.

Трамп заявил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти", а КНР "не сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин". Китайские СМИ сообщили, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Нефть Brent откатилась в район $67 за баррель.

В четверг рынок акций РФ закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи (индикатор поднялся к 2660 пунктам) благодаря ралли бумаг "Газпрома" (+2,9%, до 213,1 рубля) после выхода сильного квартального отчета по МСФО (чистая прибыль составила 536 млрд рублей при прогнозе на уровне 491 млрд рублей). Сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья - Brent вечером скатилась в район $66 за баррель.

Акции "Газпрома" локально превышали 216 рублей (максимум с лета 2011 года) после известий, что концерн разрабатывает новую дивидендную политику, и при этом сохранит консервативную финансовую стратегию. Однако чуть позже игроки начали фиксировать прибыль и бумаги "Газпрома" откатились обратно в район 213 рублей после заявления начальника финансового департамента "Газпрома" о том, что 50% от прибыли по МСФО, скорее всего, будет максимальной планкой дивидендных выплат "Газпрома", при этом концерн не гарантирует, что дивиденды в будущем не опустятся ниже достигнутых 16,61 руб. (выплаты за 2018 год). "Газпром" надеется представить новую дивидендную политику в течение 2-3 лет.

В пятницу рынок акций днем корректировался вниз вслед за мировыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent упала в район $63 за баррель) на опасениях замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с Китаем, ЕС и теперь с Мексикой. Однако к закрытию индексы смогли отыграть все потери за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом" (+0,9%), при этом индекс МосБиржи закрылся на новом историческом максимуме.

Китай приостановил закупку соя-бобов в США (соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов).

Президент США Трамп заявил, что с 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику, не остановится. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена, и только в этом случае пошлина будет отменена.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги МРСК Сибири (+9%), "Татнефти" (+7%), "МРСК Северо-Запада" (+6%); хуже рынка смотрелись акции "Группы компаний ПИК" (-5%), "Мечела" (-4%), "Ростелекома" (-3%).

Рынок акций в начале июня может скорректироваться вниз в случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры перед лицом эскалации торгового противостояния Штатов и остального мира. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2580-2700 пунктов, для индекса РТС - 1230-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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