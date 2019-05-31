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31 мая 2019 года 20:10
Sberbank CIB поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать" и оценку в 1,6 раза
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную цену акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2,7 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Текущая стоимость акций "Газпрома" составляет порядка $3,28 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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31 мая 2019 года 20:10
Москва. 31 мая. Тенденция к росту цен российских еврооблигаций в середине недели сменилась отрицательной коррекцией на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных фьючерсов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 мая 2019 года 20:00
Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома", благодаря чему индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля в очередной раз обновил исторический максимум, протестировав рубеж 2665 пунктов. При этом внешние площадки продолжили падение из-за эскалации торгового противостояния между США и остальным миром (с Китаем, ЕС и даже Мексикой), что подогревало бегство капиталов из рисковых активов из-за опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье. читать дальше
.31 мая 2019 года 19:37
Москва. 31 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; благодаря закрытию "коротких" позиций в последний торговый день месяца, рубль сократил потери, хотя и продолжает дешеветь к бивалютной корзине. читать дальше
.31 мая 2019 года 19:24
Рынок акций РФ к закрытию обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома, неделю и май закрыл ростом
Москва. 31 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом". При этом неделя и май завершились ростом индикаторов, хотя внешние площадки и нефть упали на опасениях замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с остальным миром. читать дальше
.31 мая 2019 года 19:10
"Продолжает лететь вниз доходность по государственным облигациям в Германии и США. Сегодня впервые в истории доходность по десятилетним бумагам опустилась до минус 21 базисного пункта. В США доходность по 3, 5, 7-летним трежерис упала ниже отметки в 2%. Вместе с тем выросли ставки в долларах на... читать дальше
.31 мая 2019 года 18:18
Поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль большую часть дня торговался в красной зоне. С самого утра отечественная валюта оказалась под давлением падающих нефтяных котировок (в течение дня цена марки Brent падала до минимумов с середины февраля текущего года). Негативными факторами также выступали очередное... читать дальше
.31 мая 2019 года 17:28
Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:41
"Рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:10
"Рубль игнорирует снижение цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры которым предстоит выплачивать дивиденды и большая часть этой суммы будет покрыта за счет продажи валюты. В любом случае курс рубля в ближайшие месяцы вряд ли ослабнет ниже 66-67 рублей за доллар. В текущей ситуации ждем... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:45
Отрицательная динамика по индексу МосБиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов - БКС
Последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:39
Москва. 31 мая. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за нового витка торговых войн и выхода инвесторов из рисковых активов, а также в условиях уверенно дешевеющей нефти. читать дальше
.31 мая 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:59
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 году дважды: возможно, уже в июне, а затем в декабре, считает экономист Sberbank Investment Research, (аналитическое подразделение Sberbank CIB) Антон Струченевский. Как говорится в обзоре инвестбанка, третье снижение ставки, скорее всего, произойдет... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:40
"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:30
В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer... читать дальше
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