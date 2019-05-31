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31 мая 2019 года 19:37

Рубль сократил падение к доллару и евро вечером последнего дня месяца

Москва. 31 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; благодаря закрытию "коротких" позиций в последний торговый день месяца, рубль сократил потери, хотя и продолжает дешеветь к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 65,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,83 руб./EUR1, подорожав на 28,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,58 копейки - до 68,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, хотя и заметно сократил потери первой половины дня. Участники рынка закрывают "короткие" позиции по рублю в последний день месяца и, кроме того, на некоторое улучшение ситуации повлияло усиление спроса на рисковые активы со стороны западных инвесторов (по итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% и достиг нового максимума - 2665,33 пункта).

Основным негативным фактором продолжают оставаться торговые войны между США и их внешнеторговыми партнерами. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести с 10 июня пошлины 5%-ные на все товары, поступающие из Мексики. Также в четверг стало известно, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США, которые являются важным экспортным товаром США. Китай, в свою очередь, является крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Как заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь, Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин, усиление в конце недели негативных настроений на мировых рынках из-за эскалации торговых противоречий между США и их внешнеторговыми партнерами привело к снижению валют emerging markets, в том числе, рубля в пятницу. "Участники рынков уходят от риска в защитные активы, частности, казначейские облигации США, о чем свидетельствует снижение доходностей этого класса активов. При этом на сырьевые валюты, к которым относится и рубль, дополнительное негативное влияние оказывала обвалившаяся нефть. Мы ожидаем, что в условиях сезонного ухудшения платежного баланса, падения сырьевых котировок и ухудшения аппетита к риску из-за обострения торговых воин, пара "доллар-рубль" будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 64,9-65,8 руб./$1", - отметил Степыкин.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что к концу дня большинство валют emerging markets перешли к укреплению, следом за чем сошла на нет и отрицательная динамика рубля. "По всей видимости, поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики (в частности, накануне такие ожидания усилил член FOMC Ричард Кларида). В этих условиях, скорректировать американскую валюту помогли и оказавшиеся хуже ожиданий данные в США по индексу деловой активности в Чикаго и потребительскому индексу от Мичиганского университета", - подчеркнул Кравченко.

Цены на нефть упали в пятницу до минимальных уровней более чем за три месяца, завершая снижением, как неделю, так и весь месяц. Давление на рынок оказали новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона. Эскалация напряженности в сфере мировой торговли создает серьезные риски для глобальной экономики и спроса на нефть, отмечают эксперты.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу составила $63,25 за баррель, что на 3,18% ниже уровня предыдущей сессии. За эту неделю падение фьючерсов превысило 5%, в мае - 9%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,81% - до $55,0 за баррель. Недельное падение стоимости контрактов составляет около 6%, месячное - 13%. Таким образом, этот месяц является наихудшим для WTI с ноября и самым слабым маем с 2012 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,51 копейки, до 65,3834 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,07 копейки, до 72,8436 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 39,68 копейки по отношению к четвергу и составил 65,3957 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 37,75 копейки и составил 65,4013 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 535,113 млн, из которых $885,44 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 649,673 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 53,97 копейки по отношению к четвергу, до 72,9063 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 57,64 копейки и составил 72,9439 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR899,608 млн, из которых EUR272,72 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR626,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,09% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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