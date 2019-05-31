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31 мая 2019 года 19:24

Рынок акций РФ к закрытию обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома, неделю и май закрыл ростом

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом". При этом неделя и май завершились ростом индикаторов, хотя внешние площадки и нефть упали на опасениях замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с остальным миром.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи достиг нового максимума - 2665,33 пункта (+0,2%), индекс РТС составил 1287,09 пункта (+0,04%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар подорожал до 65,24 рубля (+0,07 рубля), днем курс поднимался до 65,59 руб./$1.

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,6-1,8%, за месяц индексы выросли на 3,1% и 4,1% соответственно, доллар за неделю подорожал на 0,77 рубля, а в мае - на 0,62 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в I квартале 2019 года нарастил чистый убыток по МСФО на 51,2% по сравнению с показателем того же периода 2018 года, до 15,8 млрд руб., сообщила накануне компания. Однако консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 16,5 млрд руб. Выручка группы в I квартале выросла на 23,3%, до 138 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" составил 134,6 млрд руб.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%).

Индексы в США накануне выросли впервые с начала недели, "медведи" взяли передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Однако в пятницу в Азии вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), падает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1,5%), возобновился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,9%) и обвалилась нефть на фоне введения США пошлин на товары из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Откат нефти Brent с начала недели стал максимальным с начала 2019 года - сырье упало на 8,6%, или $6. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,28 за баррель (-3,1% и -3,7% в четверг), июльская цена WTI - $54,99 за баррель (-2,8% и -3,8% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились всего на 0,28 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,36 млн баррелей, при этом выросли на 2,2 млн баррелей резервы бензина при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утренние новости о тарифах на весь мексиканский экспорт в США взбудоражили рынки. Столь масштабное переформатирование торговых отношений грозит похоронить ВТО, а также привести к спаду в мировой торговле и экономическом развитии. Нефть, как один из самых значимых спекулятивных активов, отреагировала очередным провалом цен. Слабость наблюдалась как в секторе нефти и газа, так и металлургии. "Аэрофлот" оказался среди лидеров дня на фоне заверений сохранения прежней дивидендной политики, а также роста перевозки пассажиров в текущем году.

Ставки межбанковского кредитования явно указывают на дефицит ликвидности, что поддерживало спрос на рубли. Глобальное бегство от риска заставляет капитал уходить в качество. Об этом свидетельствуют как укрепляющаяся иена, так и снижающаяся доходность американских казначейских обязательств. Кроме того, отечественный рынок ОФЗ показал существенный рост в апреле-мае, но деревья, как правило, до небес не растут. Глава ЦБ РФ фактически объявила о том, что ставка регулятора будет снижена во II-III кварталах. Ожидания данного события во многом определяли позитивную динамику ОФЗ. Соответственно, по факту роста вероятности до 100% началась фиксация прибыли "горячих" денег. Возможно, что тенденция ослабления рубля сохранится еще несколько торговых дней, пока на фронтах торговой войны не появятся какие-либо позитивные новости.

Трамп поставил условие решить проблему нелегальных эмигрантов из Мексики до 1 октября, в противном случае тарифы для этой страны увеличатся до 25%, что фактически станет ликвидацией стратегии использования мексиканской рабочей силы и налогового законодательства для сборочных предприятий. Статистика по Европе также не смогла предложить что-либо позитивного для инвесторов.

Нефть Brent упала до минимума почти за три месяца. Спад экономической активности становится все более заметным. В Китае индекс производственной активности упал в мае до 49,4 пункта с 50,1 пункта в апреле. В самих США общее потребление нефти и нефтепродуктов снизилось в мае на 2% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Добыча вернулась к рекордному значению 12,3 млн б/с, а год назад она составляла 10,769 млн б/с.

Российский рынок акций спасла от просадки его относительная дешевизна и довольно высокая доходность. Однако дивидендные отсечки по "тяжеловесным" бумагам, которые пройдут в июне, могут вновь загнать индекс МосБиржи под отметку 2600 пунктов, но это уже будет история июня, а вот май российский рынок завершил с одним из лучших результатов в мире, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу в итоге довольно сдержанно отреагировал на зарубежный негатив. Фундаментальную поддержку акциям "Аэрофлота" оказали опубликованные накануне данные за I квартал по МСФО, которые оказались чуть лучше ожиданий, хотя и показали увеличение убытка на 51%. Компания при этом сохраняет дивидендную политику, направляя на выплаты за 2018 год 50% от чистой прибыли по МСФО.

Внешние рынки упали на фоне обещаний Трампа ввести с 10 июня 5%-ные пошлины на весь мексиканский импорт, если страна не решит проблему с нелегальной эмиграцией. Жесткая позиция американского президента заставляет опасаться, что торговое соглашение с Китаем в ближайшее время также заключено не будет. Статистика, тем временем, показала замедление темпов роста личных расходов в США в апреле с 1,1% до 0,3% - негативный для экономики сигнал. Инфляция, согласно предпочитаемому ФРС базовому ценовому индексу потребления, в апреле осталась умеренной - на уровне 1,6% г/г, как и ожидалось. Окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае при этом упал со 102,4 до 100 пунктов (ожидалось 101,5 пункта). Данные поддерживают сценарий снижения процентных ставок ФРС позже в течение года.

Нефть упала на опасениях в отношении замедления мирового спроса на ресурс и высокого предложения в США. На этой неделе котировки обоих сортов потеряли порядка $5, упав к минимумам с февраля (для Brent) и марта текущего года (для WTI). На недельных графиках цены еще обладают потенциалом снижения и могут направиться в район $60,5 за баррель Brent и $51,5 за баррель WTI, у которых расположены нижние полосы Боллинджера. В пятницу поздно вечером интересными для рынка будут еженедельные данные по буровой активности в США от Baker Hughes.

Индекс МосБиржи завершил день на максимуме 2665 пунктов, а долларовый РТС подошел к верхней границе диапазона 1270-1300 пунктов. На недельных графиках индексы все ближе подходят к зоне перекупленности, но в целом значимых технических препятствий для продолжения роста нет. На мировых фондовых и нефтяных площадках, тем временем, сохраняется ярко выраженный негативный тренд с потенциалом дальнейшего падения, который на данный момент оказывает сдержанное влияние на российский рынок. Рынок акций РФ в мае вырос во многом благодаря корпоративным дивидендным историям, в то время как июнь может оказаться для них более сложным месяцем, в том числе ввиду большого числа дивидендных отсечек, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, в последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в крупных именах. Главным хедлайнером последнего времени стали акции "Газпрома" на фоне положительной отчетности за I квартал и ожиданиях улучшения дивидендной политики - за пару недель бумаги "национального достояния" взлетели примерно на 30%, обновив максимумы за последние 8 лет.

Главным текущим негативным фактором остается падающая нефть. Инвесторов вновь расстроили данные Минэнерго США по запасам сырья - несмотря на сокращение экспорта нефти из Ирана и стран ОПЕК+, запасы в США снижаются более низкими темпами, что вызывает рост опасений инвесторов по поводу дальнейшей динамики. Тема с торговыми войнами и рисками замедления мировой экономики остается на повестке, что оказывает давление на большинство классов рыночных активов. Дополнительную ясность внесет заседание ОПЕК+ в середине июня.

Как отмечает эксперт компании Forex Club Андрей Войткив, фондовые рынки находятся во власти негатива на фоне продолжающихся торговых проблем США с остальным миром. В это противостояние теперь оказалась замешана и Мексика. После того, как между США и Мексикой долгое время оставалась нерешенной проблема с мигрантами, Трамп объявил о введении пошлин на все импортные товары из Мексики в размере 5%, и они будут повышаться до тех пор, пока Мексика не разрешит этот острый миграционный вопрос.

Теперь участники рынка будут ждать, смогут ли стороны как-то договориться друг с другом после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор посетит США для разрешения ситуации в связи с новыми пошлинами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+23,3%, до 1960 рублей, что выше объявленной цены buyback в размере 1770 рублей), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,5% и +5,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,1%).

Подросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,3%) после публикации сильного квартального отчета по МСФО: чистая прибыль группы выросла на 50,9% в годовом выражении - до $167,737 млн.

Подешевели акции ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (-13,2% и -14% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-10,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,5%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-5,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-4,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,9%).

Акционеры ПАО "Иркутскэнерго" на годовом собрании в пятницу приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах компании. Полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 12,23 млрд рублей решено не распределять. По итогам 2017 года "Иркутскэнерго" также не выплачивало дивиденды, оставив чистую прибыль в размере 22,345 млрд рублей нераспределенной. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2014 года из расчета 0,53 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,693 млрд рублей (из них 12,379 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,311 млрд рублей - на "Газпром" ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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