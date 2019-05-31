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Главная  /  Мнения аналитиков  /  До 20 июня продолжит падение доходность по государственным облигациям США - ИК QBF
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До 20 июня продолжит падение доходность по государственным облигациям США - ИК QBF

"Продолжает лететь вниз доходность по государственным облигациям в Германии и США. Сегодня впервые в истории доходность по десятилетним бумагам опустилась до минус 21 базисного пункта. В США доходность по 3, 5, 7-летним трежерис упала ниже отметки в 2%. Вместе с тем выросли ставки в долларах на межбанке, SOFR поднялся до 2.4%. Конечно, это реакция на эскалацию торговой войны, но любопытно одно - кто и как сможет остановить разнос рынка? ФРС? У них сейчас задача непростая: нужно, с одной стороны, демонстрировать независимость, а с другой - нельзя подчинять монетарную политику конъюнктурным колебаниям фондового рынка. Поэтому ФРС будет держаться "on hold" до самого предела. Трамп? У него сейчас период обострения - Родина или смерть! Китайцы? Вряд ли, они только начали эту игру. Так что, до 20 июня дорога вниз открыта, а там или ишак сдохнет, или...", - отмечает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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