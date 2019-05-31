Рубль дешевеет к доллару и евро днем в пятницу из-за торговых войн и падающей нефти

Москва. 31 мая. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за нового витка торговых войн и выхода инвесторов из рисковых активов, а также в условиях уверенно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 65,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,92 руб./EUR1, подорожав на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,59 копейки - до 68,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,51 копейки, до 65,3834 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,07 копейки, до 72,8436 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях заметного ухудшения внешнего фона после того, как президент США Дональда Трампа объявил о решении ввести пошлины на все товары, поступающие из Мексики. "10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Давление на рынок также оказывает беспокойство о торговом противостоянии между США и Китаем. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Кроме того, как накануне заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь, Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Как подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, заявление Трампа о пошлинах на товары из Мексики стали неожиданностью для участников рынка. "Рост торговых барьеров вкупе с сохраняющимися опасениями относительно циклического замедления темпов роста мировой экономики (о чем частично свидетельствует и форма кривой treasuries) формируют умеренно-негативные настроения на глобальных рынках", - отметил Поддубский.

"С учетом продолжающегося ухудшения настроений на глобальных площадках рубль остается весьма уязвимым, как и весь класс рисковых активов. При дальнейшей эскалации торговых противоречий и усугублении опасений относительно возможного замедления американской экономики российская валюта может продолжить демонстрировать отрицательную динамику на горизонте июня до возможной встречи лидеров США и Китая. По сравнению с прочими рисковыми активами реакция рубля на ухудшение внешнего фона пока остается очень умеренной, что повышает риски будущей коррекции", - полагает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

Падение цен на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу ускорилось, в результате чего они опустились до минимальных отметок более чем за два месяца. Снижение котировок по итогам мая может стать максимальным месячным падением с начала текущего года.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,17% - до $63,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 2,09% - до $55,41 за баррель. С начала текущей недели WTI упала на 5,9%, в мае - на 14%.

Негативным фактором для рынка по-прежнему остаются опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, что может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть.

"Котировки "черного золота" падают на фоне негативных данных по запасам от Минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики из-за развития конфликта между США и Китаем, что стимулирует инвесторов распродавать позиции в рисковых активах и перекладываться в более безопасные", - отмечает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,09% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,29% годовых.