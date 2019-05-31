Время покупать золото - ИК QBF

"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду говорить ни о технических факторах, ни о фундаментальных. Скажу лишь одно, что именно сейчас мы подходим к моменту полной неопределенности перспектив мировой экономики, абсолютного бессилия основных Центробанков победить спад или поднять инфляцию, остались только инструменты QE, плюс - общая дерегуляция не только торговых отношений, но и финансовых. Поэтому - время покупать золото, а лучше акции компаний, добывающих этот металл", - комментирует ситуацию на рынке золота ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.