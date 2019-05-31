Новые внешнеторговые меры Вашингтона не окажут заметного влияния на фондовый рынок - Julius Baer

Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу 10 июня и может вырасти до 25% с 1 октября. Данная мера будет иметь негативные последствия для компаний, которые поставляют мексиканские товары в США, например, для американских автопроизводителей. Однако основная нагрузка от нее ляжет на конечных потребителей, что сократит нагрузку на бизнес.

"Внешнеторговыми мерами Белый дом хочет ослабить доминирование Китая в ключевых технологических секторах, принудить ЕС к сотрудничеству во внешнеполитической сфере (Вашингтон угрожает импортными пошлинами на европейские автомобили), а также борется с проблемой незаконной миграции, - отмечают эксперты Julius Baer. - Решение ввести торговые ограничения против Мексики может рассматриваться как часть готовящейся предвыборной кампании Дональда Трампа. Оно было принято всего через несколько дней после отмены пошлины на импорт мексиканской сталелитейной продукции. В целом, данная мера носит скорее политический характер. Она не может рассматриваться в качестве аналогии торгового конфликта США и Китая и не окажет заметного влияния на фондовый рынок.

Мы по-прежнему оцениваем выше рынка корпоративные бумаги развивающихся стран в твердой валюте. На динамику сектора влияют хорошие фундаментальные факторы, а также прогноз по уровню процентных ставок в США".