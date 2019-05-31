Нефть дешевеет на нестабильных рыночных настроениях - Julius Baer

В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Еженедельные данные по американскому рынку, которые имеют большое значение для инвесторов, оказались нейтральными. Новости о динамике переработки нефти в Азии или о загрузке иранской нефти китайским танкером являются слишком незначительными для подобного спада цен. Опасения замедления роста мировой экономики действительно сильны, но высокорисковые активы не продемонстрировали такого спада, какой случился на рынке нефти.

"Рыночные настроения в последние месяцы были главным драйвером изменения котировок "черного золота", - указывает эксперт Julius Baer. - Ранее в этом году снижение уровня пессимизма по поводу роста мировой экономики и риски снижения предложения усилили "бычьи" настроения. Однако затем торговые споры привели на рынок "медведей". Таким образом, в секторе, возможно, сложились условия, способствующие фиксации прибыли. Последние новости из сектора внешней торговли, связанные с объявлением Вашингтоном новых пошлин на мексиканские товары, окажут негативное влияние на рынок и, вероятно, поддержат котировки нефти. Подобные неожиданные события повышают неопределенность и замедляют деловую активность, негативно отражаясь на мировой экономике. Неустойчивые рыночные настроения продолжат определять динамику котировок нефти. Краткосрочный прогноз цен связан с повышенной неопределенностью, которая создается многочисленными малопредсказуемыми факторами. В более долгосрочной перспективе мы занимаем "медвежий" взгляд на сектор. Вероятная смена власти в Венесуэле приведет к увеличению предложения нефти, которое будет сложно "переварить", особенно в условиях замедления глобальной экономики".