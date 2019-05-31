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31 мая 2019 года 14:30
Нефть дешевеет на нестабильных рыночных настроениях - Julius Baer
В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Еженедельные данные по американскому рынку, которые имеют большое значение для инвесторов, оказались нейтральными. Новости о динамике переработки нефти в Азии или о загрузке иранской нефти китайским танкером являются слишком незначительными для подобного спада цен. Опасения замедления роста мировой экономики действительно сильны, но высокорисковые активы не продемонстрировали такого спада, какой случился на рынке нефти. "Рыночные настроения в последние месяцы были главным драйвером изменения котировок "черного золота", - указывает эксперт Julius Baer. - Ранее в этом году снижение уровня пессимизма по поводу роста мировой экономики и риски снижения предложения усилили "бычьи" настроения. Однако затем торговые споры привели на рынок "медведей". Таким образом, в секторе, возможно, сложились условия, способствующие фиксации прибыли. Последние новости из сектора внешней торговли, связанные с объявлением Вашингтоном новых пошлин на мексиканские товары, окажут негативное влияние на рынок и, вероятно, поддержат котировки нефти. Подобные неожиданные события повышают неопределенность и замедляют деловую активность, негативно отражаясь на мировой экономике. Неустойчивые рыночные настроения продолжат определять динамику котировок нефти. Краткосрочный прогноз цен связан с повышенной неопределенностью, которая создается многочисленными малопредсказуемыми факторами. В более долгосрочной перспективе мы занимаем "медвежий" взгляд на сектор. Вероятная смена власти в Венесуэле приведет к увеличению предложения нефти, которое будет сложно "переварить", особенно в условиях замедления глобальной экономики".
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31 мая 2019 года 18:18
Поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль большую часть дня торговался в красной зоне. С самого утра отечественная валюта оказалась под давлением падающих нефтяных котировок (в течение дня цена марки Brent падала до минимумов с середины февраля текущего года). Негативными факторами также выступали очередное... читать дальше
.31 мая 2019 года 17:28
Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:41
"Рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:10
"Рубль игнорирует снижение цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры которым предстоит выплачивать дивиденды и большая часть этой суммы будет покрыта за счет продажи валюты. В любом случае курс рубля в ближайшие месяцы вряд ли ослабнет ниже 66-67 рублей за доллар. В текущей ситуации ждем... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:45
Отрицательная динамика по индексу МосБиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов - БКС
Последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:39
Москва. 31 мая. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за нового витка торговых войн и выхода инвесторов из рисковых активов, а также в условиях уверенно дешевеющей нефти. читать дальше
.31 мая 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:59
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 году дважды: возможно, уже в июне, а затем в декабре, считает экономист Sberbank Investment Research, (аналитическое подразделение Sberbank CIB) Антон Струченевский. Как говорится в обзоре инвестбанка, третье снижение ставки, скорее всего, произойдет... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:40
"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:58
"Российский рынок на этот раз не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона. Отечественные индексы в пятницу опустились в "красную зону". Тем не менее, пока "атака" медведей не столь выражена, как на мировых площадках. С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:41
"Летом текущего года российские компании, в первую очередь экспортеры, выплатят рекордно высокие дивиденды. Наш базовый сценарий предполагает, что это окажет небольшую поддержку российской валюте, однако в случае, если на глобальном рынке усилится негативное восприятие рисков, эта поддержка станет... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:16
"Несмотря на рост дивидендов "Газпрома", долговая нагрузка останется низкой", - отмечают в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. "Вчера "Газпром" (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2019 г., которые мы оцениваем нейтрально для кредитного профиля. Выручка сократилась на... читать дальше
.31 мая 2019 года 12:43
Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке - Промсвязьбанк
"На данный момент наш фундаментальный ориентир для акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 120 руб. Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке, в то же время делать выраженный акцент в портфеле на акциях данной компании, на наш... читать дальше
.31 мая 2019 года 12:12
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $5,1 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, снижение целевой цены ADS VEON связано в первую очередь с... читать дальше
.31 мая 2019 года 11:47
"Нефть снижается более чем на 5%, торгуясь в районе 66 долл./барр. Падение нефти происходит на фоне обостряющихся опасений участников рынка о торговой войне и её последствиях для глобального экономического роста, как следствие, и для спроса на энергоносители. Дополнительным негативом для нефти... читать дальше
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