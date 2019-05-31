Индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд - БКС

"Российский рынок на этот раз не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона. Отечественные индексы в пятницу опустились в "красную зону". Тем не менее, пока "атака" медведей не столь выражена, как на мировых площадках. С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд, - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Кроме того, на графике начинают появляться локальные разворотные сигналы, указывающие на затухание силы покупателей. Добавим к этому сильное расхождение в динамике нашего рынка и стоимости нефти в рублях, которое после вчерашнего дня выглядит совсем неоправданным. По индексу МосБиржи ближайшая техническая точка опоры сместилась к уровню 2570 пунктов".