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31 мая 2019 года 11:41

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром из-за торговых войн США, подрос "Аэрофлот" на квартальном отчете

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за рухнувшей нефтью и мировыми фондовыми площадками на опасениях замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с Китаем, ЕС, Японией и теперь с Мексикой; поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля, при этом выросли бумаги "Аэрофлота" на квартальном отчете чуть лучше ожиданий.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2652,59 пункта (-0,3%, минимум сессии - 2643,35 пункта), индекс РТС - 1278,99 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 65,35 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели рублевые акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%).

Подросли акции "Аэрофлота" (+3,6%, до 93,64 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в I квартале 2019 года нарастил чистый убыток по МСФО на 51,2% по сравнению с показателем того же периода 2018 года, до 15,8 млрд руб., сообщила накануне компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 16,5 млрд руб. Выручка группы в I квартале выросла на 23,3%, до 138 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" составил 134,6 млрд руб.

Индексы в США накануне выросли впервые с начала недели, "медведи" взяли передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

В пятницу в Азии вновь преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), падают Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,2-1,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1%) и дешевеет нефть на фоне введения США пошлин на товары из Мексики.

Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Откат нефти Brent с начала недели является максимальным с начала 2019 года; цена Brent в пятницу находится на $1,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,56 за баррель (-1,2% и -3,7% в четверг), июльская цена WTI - $56,04 за баррель (-1% и -3,8% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились всего на 0,28 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,36 млн баррелей, при этом выросли на 2,2 млн баррелей резервы бензина при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть в последние дни упала слишком сильно, поэтому можно ожидать отскока вверх на пару процентов и попробовать его поймать. Рынок акций корректируется вниз, и снижение может получить развитие в течение дня. Можно открыть "короткие" позиции по сильно перекупленным акциям "Газпрома", также стоит присмотреться к Сбербанку (231,78 руб.) - уход котировок бумаг ниже 230 руб. может ускорить падение.

Что касается рубля, то ситуация тут не очень радужная. Если внешний фон не начнет улучшаться, доллар может двинуться в сторону отметки 66 руб./$1 с локальной остановкой на раздумье в районе 65,4-65,5 руб./$1.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости о дальнейшей эскалации торговой войны США с остальным миром вновь привели к падению котировок нефти. Кроме того, статистика показывает, что в США запасы нефти превышают на 5% средний показатель за пять лет, также сокращается потребление нефтепродуктов. Плюс к этому добыча в США увеличилась за неделю на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,3 млн б/с.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,176%, указывая на дальнейшее бегство капитала из риска. Об этом же говорит и укрепление иены. Однако для российского рынка акций более важным является то, что нефть вновь оказалась в среднесрочном тренде на снижение, что будет давить как на акции, так и на курс рубля. Ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи.

По оценке эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, отчет Минэнерго США был не настолько "медвежьим", чтобы повлечь такие агрессивные распродажи нефти. Скорее, игроки перешли к более активной фиксации прибыли перед выходными на нестабильном геополитическом фоне, где в центре внимания остаются натянутые отношения США с остальным миром.

Бегство от рисков обострилось на фоне агрессивной политики Трампа, который решил ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Та в свою очередь пообещала "энергичный" ответ, отмечает эксперт.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, российский рынок акций по-прежнему выглядит сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Однако по предыдущему опыту известно, что подобная "независимость" не может продолжаться длительное время.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торговые противоречия между крупнейшими экономиками пока далеки от разрешения. Тема торгового конфликта США-Китай остается ключевой на глобальных рынках, и по этому вопросу накануне пришел ряд новостей из Китая. Заместитель главы МИД КНР высказался о торговом конфликте и охарактеризовал последние действия американских властей как "экономический терроризм" (в большинстве случаев китайские чиновники стараются быть более сдержанными в комментариях, и эти заявления представителя МИД страны выбиваются из общей тенденции). Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также сообщило, что Китай приостанавливает покупку американских соевых бобов (уже размещенные заказы, правда, не отменяются), и уже несколько дней обсуждается возможность ограничения экспорта Китаем редкоземельных элементов в США.

Неожиданностью для участников рынка также стали заявления Трампа о введении пошлин на импорт всех товаров из Мексики в размере 5%. Данная мера, по мнению американского президента, обусловлена пассивным участием Мексики в борьбе с массовым вторжением граждан из страны на территорию США. Трамп также заявил о том, что "тариф будет постепенно увеличиваться, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена". Рост торговых барьеров вкупе с сохраняющимися опасениями относительно циклического замедления темпов роста мировой экономики (о чем частично свидетельствует и форма кривой US Treasuries) формируют умеренно-негативные настроения на глобальных рынках.

Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй, в первую очередь связанных с "Газпромом" (сначала неожиданный рост дивидендных выплат по итогам 2018 года, затем сильный квартальный отчет и обещание принять дивидендную политику). Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, соответственно, в ближайшие несколько торговых сессий есть шансы на тестирование индексом МосБиржи отметки 2700 пунктов. Тем не менее, в пятницу в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок можно ожидать коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (-12,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-7,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2,7%).

Акционеры ПАО "Иркутскэнерго" на годовом собрании в пятницу приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах компании. Полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 12,23 млрд рублей решено не распределять.

По итогам 2017 года "Иркутскэнерго" также не выплачивало дивиденды, оставив чистую прибыль в размере 22,345 млрд рублей нераспределенной. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2014 год из расчета 0,53 рубля на акцию.

Выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+16,4%, до 1850 рублей, что выше объявленной цены buyback в размере 1770 рублей), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,7% и +8,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,807 млрд рублей (из них 1,856 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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