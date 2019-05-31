Нефть торгуется в районе 66 долл./барр - "Нордеа Банк"

"Нефть снижается более чем на 5%, торгуясь в районе 66 долл./барр. Падение нефти происходит на фоне обостряющихся опасений участников рынка о торговой войне и её последствиях для глобального экономического роста, как следствие, и для спроса на энергоносители. Дополнительным негативом для нефти выступает продолжающийся рост добычи нефти в США (+200 тыс. бар. в сутки за прошедшую неделю, по данным Минэнерго США) параллельно с ростом запасов. Кроме того, вчерашние заявления специального представителя США по Ирану о сохранении возможности для некоторых стран продолжить импорт иранской нефти вернули на рынок опасения относительно баланса спроса и предложения", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".