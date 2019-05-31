Угрозы распространения торговых войн пугают инвесторов - БКС

"Внешний фон для российского рынка сегодня выглядит негативным. Официальный индекс PMI Китая за май опустился в зону снижения - до 49,4 против 50,1 в апреле при прогнозе 49,9, то есть война пошлин уже бьет по экономике Поднебесной, что может потребовать новых стимулов и опустить юань. Кроме того, Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлин на все товары, поступающие из Мексики, то есть торговая война распространяется на новые страны, глобализуется и обретает все более непредсказуемый и экспрессивный (в духе политики президента США) характер. Нефть рухнула в четверг на 3,7% и продолжает падение сегодня, что может дестабилизировать рынок. Тем более, что с пролонгацией сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи не все понятно, с учетом палитры мнений, что она увеличивает долю США на рынке за счет ОПЕК+. Недавний позитив по "Газпрому" был несколько смазан вчерашним телезвонком для инвесторов, в частности, указаниями на то, что в будущем размер дивидендов может быть ниже уровня RUB 16,61 на акцию и корректировки чистой прибыли на курсовые разницы для расчета дивидендов. Отметим, что новая дивидендная политика компании будет представлена в конце года", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.