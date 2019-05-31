Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться на фоне негативной внешней конъюнктуры

Москва. 31 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативной динамики мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных цен, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в четверг: рынок взял передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет. Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США, поскольку торговые переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что американская экономика в первом квартале 2019 года росла менее высокими темпами, чем предполагалось ранее. Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку подъема ВВП в январе-марте - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали более существенного понижения оценки роста ВВП - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают новые действия США в сфере внешней торговли. Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится". Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific практически не изменился с открытия рынка и составляет 152,26 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,66%. Аутсайдерами выступают акции автомобильных компаний, которые имеют производственные мощности в Мексике. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК потерял 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,42%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК увеличился на 0,67%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:22 МСК увеличилось на 0,02%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе. Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на минувшей неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

На этом фоне июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 1,33% - до $65,98 за баррель. В четверг их цена упала на 3,71%, составив на закрытие $66,87 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 1,11% - до $55,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,77% и завершила день на отметке $56,59.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в четверг в 1,4 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже лишь немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,895 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,321 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 мая практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 602,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,83%), "РЖД-001P-05R" (+0,5%) и "Мегафон БО-001Р-04" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,25%), "Сбербанк-001-04R" (-0,23%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года прошел 23 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 30 мая завершил размещение двух выпусков инвестиционных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R. Эмитент реализовал 31,35% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 940,412 млн рублей и 17,4% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 522,139 млн рублей. Банк начал размещение данных выпусков 30 апреля. Объем каждого выпуска - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R - 2 года, ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды размещены по цене 100% от номинала. По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. По серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R значение допдохода привязано к цене обыкновенных акций компаний BMW, Porsche и Daimler, обращающихся на Франкфуртской бирже. По серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R значение дополнительного дохода будет привязано к цене обыкновенных акций компаний Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com, обращающихся на американской бирже Nasdaq. Выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R гасится в апреле 2021 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R - в мае 2022 года.

Кроме того, Сбербанк России увеличил объем размещения дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-78R с "не менее 15 млрд рублей" до 20 млрд рублей, цена размещения составила 100,6% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск начался в 10:00 МСК 28 мая и закончился в 15:00 МСК 30 мая. Доходность допвыпуска - 7,98% годовых. Предварительная дата расчетов - 31 мая. В конце марта Сбербанк полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. По итогам маркетинга объем размещения составил 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) утвердило процентную ставку первого купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,4% годовых. Процентная ставка 2-6 купонов установлена равной процентной ставке по первому купону. При этом объем выпуска облигаций серии БО-П01 был утвержден в размере 3,5 млрд рублей. В процессе премаркетинга эмитент озвучивал ориентировочный объем от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. Техразмещение выпуска запланировано на начало июня.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона бондов серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по бондам предусмотрена оферта с исполнением через 1,5 года. Сбор заявок на бонды прошел 28 мая. Техническое размещение 20-летних облигаций запланировано на 6 июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей в размере 8,85% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бондам предусмотрена 7-летняя оферта, купоны полугодовые. Сбор заявок инвесторов прошел 30 мая. Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 13 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 6,2% годовых. Компания разместила выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "ДелоПортс" приобрело по оферте 1,517 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента находилось 2 млн 996,774 тыс. облигаций выпуска. Таким образом, на данный момент компания выкупила с рынка почти весь выпуск на сумму 2 млрд 998,291 млн рублей. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона установлена в размере 0,01% годовых. Купонный период - полгода. Бонды имеют ковенанты: кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России" (MOEX: OBUV)) 30 мая досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-06 объемом 1 млрд рублей. В апреле компания в рамках оферты приобрела весь выпуск облигаций данной серии: 500 ценных бумаг номиналом 2 млн рублей каждая. Эмитент разместил пятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей в марте 2016 года. Ставка купонов до погашения - 0,1% годовых. Купоны - квартальные.