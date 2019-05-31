Инвесторы продолжили выводить капитал из акций и облигаций ЕМ - БКС

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Отток капитала из акций и облигаций развивающихся рынков (ЕМ) с 23 по 29 мая 2019 года продолжился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В результате совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) по итогам недели, завершившейся 29 мая, составил порядка $130 млн против оттока $180 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $110 млн против оттока $160 млн неделей ранее. При этом - после всего одной недели притока - возобновился отток капитала из фондов, инвестирующих только в акции РФ, составив за неделю около $90 млн против притока $10 млн на прошлой неделе.

"На прошлой неделе оттоки капитала из фондов, ориентированных на Россию, возобновились и составили $87 млн: средства выводили как традиционные фонды, так и ETF. Между тем оттоки из фондов акций GEM практически остановились, составив всего $88 млн против пиковых значений две недели назад ($2,8 млрд), когда в новостных лентах начали появляться первые сообщения о возобновлении торговой войны между США и Китаем. Инвесторов на прошедшей недели привлекали Индия ($251 млн) и Южная Корея ($179 млн), тогда как регион EMEA и Латинская Америка не вдохновили на увеличение инвестиций в страны этих регионов", - говорится в обзоре.

По итогам недели, завершившейся 29 мая, отток капитала из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ), составил $20 млн, неделей ранее отток капитала тоже составил $20 млн. Из фондов облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой отток.

"Оттоки из фондов облигаций GEM продолжаются: оттоки из этого класса активов по итогам недели составили $613 млн - пятая неделя оттоков из этой категории фондов и рекордный объем за последние три. Российские облигации пока остаются в стороне от этого негативного тренда на развивающихся рынках, что в итоге может стать бомбой замедленного действия, которая положит конец текущей эйфории на российском рынке облигаций", - считает эксперт.

Смольянинов рекомендует защитное позиционирование в и акциях, и в облигациях РФ.