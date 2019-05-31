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31 мая 2019 года 10:09

Инвесторы продолжили выводить капитал из акций и облигаций ЕМ - БКС

Отток капитала из акций и облигаций развивающихся рынков (ЕМ) с 23 по 29 мая 2019 года продолжился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В результате совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) по итогам недели, завершившейся 29 мая, составил порядка $130 млн против оттока $180 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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