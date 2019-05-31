Утренние прогнозы: "красная зона"

По мнению аналитиков, пятницу отечественный рыной акций начнет в "красной зоне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5%, вблизи отметки 2645 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2660, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить временную поддержку в районе 2640 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В начале торгов пятницы вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Неожиданное объявление президента США об установлении пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с 10 июня с возможностью повышения до 25% с 1 октября (если мексиканская сторона не предпримет меры по решению проблемы нелегальной миграции) способствует усилению нервозности на рынках, включая сырьевые - инвесторы вынуждены учитывать в прогнозах высокую вероятность негативного влияния "торговых войн" на агрегированный спрос".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций вчера в очередной раз переписал исторический максимум на не очень хорошем внешнем фоне. Прибавив 0,7%, индекс МосБиржи прошел сопротивление 2650 пунктов, открыв тем самым дорогу на 2700 пунктов. Однако сегодня двинуться вверх будет очень сложно. С утра в районе 0,7% теряют американские фьючерсы. Продолжает "сыпаться" и нефть, которая вчера потеряла почти 4%. Поводов для такого падения не было, статистика Минэнерго США по запасам нефти в стране была лишь немногим хуже прогноза и не должна была привести к масштабной распродаже. Сегодня с утра котировки сырья снижаются еще на 0,8%. Обычно после столь сильного и беспричинного падения следует отскок на пару процентов, поэтому его можно попробовать "поймать". На таком фоне российский рынок акций откроется в "минусе". Причем, по логике, нисходящий тренд должен получить развитие и в течение дня. Но последние дни для российского рынка акций логика не работает - покупки могут идти и при негативном внешнем фоне".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Сегодня в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок ожидаем коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Пятницу отечественный рынок начнёт в "минусе", хотя ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи".