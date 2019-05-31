.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть продолжает снижение
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Росстат будет считать траты туристов
Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и...
 
Риски кредитной спирали на рынке ипотеки
ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования. Риски кредитной спирали обсудили эксперты, мнение которых приводят...
 
Кого затронут законы июня
О том, кого затронут законы, которые вступают в силу в июне, пишет "Российская газета". Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга. Об этом говорится в...
 
31 мая 2019 года 09:42

Нефть продолжает снижение

Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли в четверг: рынок взял передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США.

По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед.

Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что американская экономика в первом квартале 2019 года росла менее высокими темпами, чем предполагалось ранее.

Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку подъема ВВП в январе-марте - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали более существенного понижения оценки роста ВВП - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

"Торговая война США и Китая продолжает набирать обороты, КНР приостанавливает закупку соя-бобов в Штатах", - отмечает аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински.

"ВВП США вырос меньше, чем ожидалось, а повышение потребительских расходов было пересмотрено в меньшую сторону. Положительным моментом является то, что в ближайшее время не будет давления на Федрезерв в плане подъема ставки", - цитирует эксперта MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил в четверг, что экономика США в настоящее время находится в "очень хорошем" состоянии, однако центробанку следует сохранять быструю реакцию, чтобы поддерживать как можно более долгий экономический подъем.

Он отметил, что серьезные глобальные экономические и финансовые риски, а также устойчивое сохранение инфляции ниже целевого показателя могут потребовать более стимулирующей политики Федрезерва. Слова Клариды были восприняты рынком как сигнал того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения ставки.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 0,4% по итогам основных торгов в четверг, однако взлетели в цене на 3% в ходе дополнительной сессии. Компания опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

В ходе телефонной конференции для инвесторов глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания рассчитывает на последовательное увеличение выручки во втором квартале и далее до конца текущего года.

Стоимость бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. подскочила на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ритейлера за минувший квартал. Темпы роста сопоставимых продаж Dollar General в первом квартале составили 3,8%, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали их на уровне 2,8%.

Цена акций другого ритейлера - Dollar Tree Inc., также обнародовавшего сильную квартальную отчетность, выросла на 3,1%.

Бумаги оптового ритейлера Costco Wholesale, отчетность которого за третий финквартал совпала с прогнозами рынка, подорожали на 0,4%.

Стоимость бумаг Beyond Meat взлетела на 7%, впервые поднявшись выше отметки в $100, на заявлении главы McDonald's Стива Истбрука о том, что он открыт к введению продуктов с заменителями мяса из растительного сырья в меню сети ресторанов быстрого питания. К закрытию рынка цена акций Beyond Meat составила $97,8, увеличившись на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущей сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 43,47 пункта (0,17%) и составил 25169,88 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,84 пункта (0,21%) - до 2788,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,41 пункта (0,27%) и составил 7567,72 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают новые действия США в сфере внешней торговли.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific практически не изменился с открытия рынка и составляет 152,26 пункта.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК упали соответственно на 1,63% и на 1,29%.

Аутсайдерами выступают акции автомобильных компаний, которые имеют производственные мощности в Мексике. В том числе стоимость Toyota опускается на 2,6%, Honda - на 4,2% и Mazda - на 6,9%.

Кроме того, продолжающееся падение цен на нефть способствует снижению котировок бумаг нефтепроизводителей, в частности, Inpex (-3,7%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,1%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 2,4%.

Розничные продажи в Японии в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. В годовом выражении они увеличились на 5%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и второго - на 0,8%. В марте розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 1% за год.

При этом продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце рухнули на 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 0,9%. В марте они увеличились на 0,5%, согласно пересмотренным данным.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в апреле, согласно предварительным данным, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в марте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК потерял 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,42%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц, в том числе из-за падения экспортных заказов, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем оценивали показатель на уровне 49,9 пункта.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,6%, а также компаний из сферы недвижимости Wharf Real Estate (-3,2%) и New World Development (-2,7%).

В то же время котировки бумаг производителей компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group и AAC Technologies повышаются на 3,2% и 1,2% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК увеличился на 0,67%.

Лидером подъема выступают бумаги крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining, подорожавшие на 2,4%.

При этом дешевеют акции представителей нефтяной отрасли: Beach Energy (на 3,2%), Oil Search (на 1,6%) и Woodside Petroleum (на 1,1%), а также банков, в частности, Westpac Banking (на 0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:22 МСК увеличилось на 0,02%.

Между тем акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia дешевеют на 0,7% и на 5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе.

Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на $0,88 (на 1,32%) - до $65,99 за баррель. В четверг их цена упала на $2,58 (на 3,71%), составив на закрытие $66,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,60 (на 1,06%) - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,22 (на 3,77%) и завершила день на отметке $56,59.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на минувшей неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 мая 2019 года 18:18
Поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль большую часть дня торговался в красной зоне. С самого утра отечественная валюта оказалась под давлением падающих нефтяных котировок (в течение дня цена марки Brent падала до минимумов с середины февраля текущего года). Негативными факторами также выступали очередное...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 17:28
Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор высокодоходных американских облигаций - Julius Baer
Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах....    читать дальше
.
31 мая 2019 года 16:41
Возможно, тенденция ослабления рубля сохранится ещё несколько торговых дней - "Открытие Брокер"
"Рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 16:10
В текущей ситуации ждем закрепления валютной пары выше 65 рублей за доллар - ИК "ФИНАМ"
"Рубль игнорирует снижение цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры которым предстоит выплачивать дивиденды и большая часть этой суммы будет покрыта за счет продажи валюты. В любом случае курс рубля в ближайшие месяцы вряд ли ослабнет ниже 66-67 рублей за доллар. В текущей ситуации ждем...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 15:45
Отрицательная динамика по индексу МосБиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов - БКС
Последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 15:39
Рубль дешевеет к доллару и евро днем в пятницу из-за торговых войн и падающей нефти
Москва. 31 мая. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за нового витка торговых войн и выхода инвесторов из рисковых активов, а также в условиях уверенно дешевеющей нефти.    читать дальше
.
31 мая 2019 года 15:22
Новые внешнеторговые меры Вашингтона не окажут заметного влияния на фондовый рынок - Julius Baer
Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 14:59
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 г дважды, начнет, возможно, уже в июне - Sberbank CIB
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 году дважды: возможно, уже в июне, а затем в декабре, считает экономист Sberbank Investment Research, (аналитическое подразделение Sberbank CIB) Антон Струченевский. Как говорится в обзоре инвестбанка, третье снижение ставки, скорее всего, произойдет...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 14:40
Время покупать золото - ИК QBF
"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 14:30
Нефть дешевеет на нестабильных рыночных настроениях - Julius Baer
В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 13:58
Индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящий тренд - БКС
"Российский рынок на этот раз не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона. Отечественные индексы в пятницу опустились в "красную зону". Тем не менее, пока "атака" медведей не столь выражена, как на мировых площадках. С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 13:41
Рекордные дивиденды поддержат устойчивость рубля - Sberbank CIB
"Летом текущего года российские компании, в первую очередь экспортеры, выплатят рекордно высокие дивиденды. Наш базовый сценарий предполагает, что это окажет небольшую поддержку российской валюте, однако в случае, если на глобальном рынке усилится негативное восприятие рисков, эта поддержка станет...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 13:16
"Газпром": несмотря на рост дивидендов, долговая нагрузка останется низкой - Райффайзенбанк
"Несмотря на рост дивидендов "Газпрома", долговая нагрузка останется низкой", - отмечают в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. "Вчера "Газпром" (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2019 г., которые мы оцениваем нейтрально для кредитного профиля. Выручка сократилась на...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 12:43
Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке - Промсвязьбанк
"На данный момент наш фундаментальный ориентир для акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 120 руб. Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке, в то же время делать выраженный акцент в портфеле на акциях данной компании, на наш...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 12:12
Raiffeisenbank снизил оценку ADS VEON на 18%, сохранив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $5,1 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, снижение целевой цены ADS VEON связано в первую очередь с...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.