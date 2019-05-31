Нефть продолжает снижение

Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли в четверг: рынок взял передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США.

По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед.

Соя-бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что американская экономика в первом квартале 2019 года росла менее высокими темпами, чем предполагалось ранее.

Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку подъема ВВП в январе-марте - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали более существенного понижения оценки роста ВВП - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

"Торговая война США и Китая продолжает набирать обороты, КНР приостанавливает закупку соя-бобов в Штатах", - отмечает аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински.

"ВВП США вырос меньше, чем ожидалось, а повышение потребительских расходов было пересмотрено в меньшую сторону. Положительным моментом является то, что в ближайшее время не будет давления на Федрезерв в плане подъема ставки", - цитирует эксперта MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил в четверг, что экономика США в настоящее время находится в "очень хорошем" состоянии, однако центробанку следует сохранять быструю реакцию, чтобы поддерживать как можно более долгий экономический подъем.

Он отметил, что серьезные глобальные экономические и финансовые риски, а также устойчивое сохранение инфляции ниже целевого показателя могут потребовать более стимулирующей политики Федрезерва. Слова Клариды были восприняты рынком как сигнал того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения ставки.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 0,4% по итогам основных торгов в четверг, однако взлетели в цене на 3% в ходе дополнительной сессии. Компания опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

В ходе телефонной конференции для инвесторов глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания рассчитывает на последовательное увеличение выручки во втором квартале и далее до конца текущего года.

Стоимость бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. подскочила на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ритейлера за минувший квартал. Темпы роста сопоставимых продаж Dollar General в первом квартале составили 3,8%, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали их на уровне 2,8%.

Цена акций другого ритейлера - Dollar Tree Inc., также обнародовавшего сильную квартальную отчетность, выросла на 3,1%.

Бумаги оптового ритейлера Costco Wholesale, отчетность которого за третий финквартал совпала с прогнозами рынка, подорожали на 0,4%.

Стоимость бумаг Beyond Meat взлетела на 7%, впервые поднявшись выше отметки в $100, на заявлении главы McDonald's Стива Истбрука о том, что он открыт к введению продуктов с заменителями мяса из растительного сырья в меню сети ресторанов быстрого питания. К закрытию рынка цена акций Beyond Meat составила $97,8, увеличившись на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущей сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 43,47 пункта (0,17%) и составил 25169,88 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,84 пункта (0,21%) - до 2788,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,41 пункта (0,27%) и составил 7567,72 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают новые действия США в сфере внешней торговли.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific практически не изменился с открытия рынка и составляет 152,26 пункта.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК упали соответственно на 1,63% и на 1,29%.

Аутсайдерами выступают акции автомобильных компаний, которые имеют производственные мощности в Мексике. В том числе стоимость Toyota опускается на 2,6%, Honda - на 4,2% и Mazda - на 6,9%.

Кроме того, продолжающееся падение цен на нефть способствует снижению котировок бумаг нефтепроизводителей, в частности, Inpex (-3,7%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,1%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 2,4%.

Розничные продажи в Японии в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. В годовом выражении они увеличились на 5%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и второго - на 0,8%. В марте розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 1% за год.

При этом продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце рухнули на 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 0,9%. В марте они увеличились на 0,5%, согласно пересмотренным данным.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в апреле, согласно предварительным данным, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в марте.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК потерял 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,42%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц, в том числе из-за падения экспортных заказов, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем оценивали показатель на уровне 49,9 пункта.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,6%, а также компаний из сферы недвижимости Wharf Real Estate (-3,2%) и New World Development (-2,7%).

В то же время котировки бумаг производителей компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group и AAC Technologies повышаются на 3,2% и 1,2% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:50 МСК увеличился на 0,67%.

Лидером подъема выступают бумаги крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining, подорожавшие на 2,4%.

При этом дешевеют акции представителей нефтяной отрасли: Beach Energy (на 3,2%), Oil Search (на 1,6%) и Woodside Petroleum (на 1,1%), а также банков, в частности, Westpac Banking (на 0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:22 МСК увеличилось на 0,02%.

Между тем акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia дешевеют на 0,7% и на 5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу после резкого падения днем ранее на данных об изменении коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе.

Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на $0,88 (на 1,32%) - до $65,99 за баррель. В четверг их цена упала на $2,58 (на 3,71%), составив на закрытие $66,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,60 (на 1,06%) - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,22 (на 3,77%) и завершила день на отметке $56,59.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на минувшей неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.