Ожидаем коррекции индекса МосБиржи в район 2620-2640 пунктов - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй. В четверг он прибавил 0,7% и превысил отметку в 2650 пунктов. Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, в ближайшие несколько торговых сессий видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов. Тем не менее, сегодня в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок ожидаем коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.