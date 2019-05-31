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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем коррекции индекса МосБиржи в район 2620-2640 пунктов - Промсвязьбанк
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31 мая 2019 года 09:11
Ожидаем коррекции индекса МосБиржи в район 2620-2640 пунктов - Промсвязьбанк
"Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй. В четверг он прибавил 0,7% и превысил отметку в 2650 пунктов. Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, в ближайшие несколько торговых сессий видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов. Тем не менее, сегодня в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок ожидаем коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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31 мая 2019 года 18:18
Поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль большую часть дня торговался в красной зоне. С самого утра отечественная валюта оказалась под давлением падающих нефтяных котировок (в течение дня цена марки Brent падала до минимумов с середины февраля текущего года). Негативными факторами также выступали очередное... читать дальше
.31 мая 2019 года 17:28
Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:41
"Рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на... читать дальше
.31 мая 2019 года 16:10
"Рубль игнорирует снижение цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры которым предстоит выплачивать дивиденды и большая часть этой суммы будет покрыта за счет продажи валюты. В любом случае курс рубля в ближайшие месяцы вряд ли ослабнет ниже 66-67 рублей за доллар. В текущей ситуации ждем... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:45
Отрицательная динамика по индексу МосБиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов - БКС
Последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:39
Москва. 31 мая. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за нового витка торговых войн и выхода инвесторов из рисковых активов, а также в условиях уверенно дешевеющей нефти. читать дальше
.31 мая 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:59
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 году дважды: возможно, уже в июне, а затем в декабре, считает экономист Sberbank Investment Research, (аналитическое подразделение Sberbank CIB) Антон Струченевский. Как говорится в обзоре инвестбанка, третье снижение ставки, скорее всего, произойдет... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:40
"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:30
В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:58
"Российский рынок на этот раз не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона. Отечественные индексы в пятницу опустились в "красную зону". Тем не менее, пока "атака" медведей не столь выражена, как на мировых площадках. С учетом попутного падения на западных площадках и на рынке нефти индексу... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:41
"Летом текущего года российские компании, в первую очередь экспортеры, выплатят рекордно высокие дивиденды. Наш базовый сценарий предполагает, что это окажет небольшую поддержку российской валюте, однако в случае, если на глобальном рынке усилится негативное восприятие рисков, эта поддержка станет... читать дальше
.31 мая 2019 года 13:16
"Несмотря на рост дивидендов "Газпрома", долговая нагрузка останется низкой", - отмечают в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. "Вчера "Газпром" (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2019 г., которые мы оцениваем нейтрально для кредитного профиля. Выручка сократилась на... читать дальше
.31 мая 2019 года 12:43
Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке - Промсвязьбанк
"На данный момент наш фундаментальный ориентир для акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 120 руб. Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке, в то же время делать выраженный акцент в портфеле на акциях данной компании, на наш... читать дальше
.31 мая 2019 года 12:12
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $5,1 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, снижение целевой цены ADS VEON связано в первую очередь с... читать дальше
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