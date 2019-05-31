В пятницу утром вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов - ИФ "Олма"

"В начале торгов пятницы вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Неожиданное объявление президента США об установлении пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с 10 июня с возможностью повышения до 25% с 1 октября (если мексиканская сторона не предпримет меры по решению проблемы нелегальной миграции) способствует усилению нервозности на рынках, включая сырьевые - инвесторы вынуждены учитывать в прогнозах высокую вероятность негативного влияния "торговых войн" на агрегированный спрос. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на "защитные активы" на фоне эскалации "торговых войн", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.