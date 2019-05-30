Евробонды РФ в четверг приостановили падение, часть бумаг смогла отскочить в рамках коррекции

Москва. 30 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение, отмечавшееся накануне, при этом часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой рост в рамках коррекции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 29 мая и составила 111,97% от номинала, что соответствует доходности 3,48% годовых (снижение на 1,5 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 3 базисных пункта - до 99,875% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта, составив 2,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 143 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 6 базисных пунктов - до 115,79% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,77% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали также на 6 базисных пунктов - до 111,84% от номинала (доходность также снизилась на 0,5 пункта и составила 4,77% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 11 пунктов - до 104,89% от номинала, что соответствует доходности 4,94% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 3 базисных пункта, до 106,31% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,285% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 22 базисных пункта, подорожав до 105,18% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов, до 101,54% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,025% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций после умеренного снижения накануне сегодня смогли стабилизироваться, некоторые выпуски даже продемонстрировали небольшой ценовой рост в рамках коррекции. Участники рынка воспользовались наметившейся стабилизацией ситуации на мировых рынках капитала и стали потихонечку откупать подешевевшие бумаги. Аналогичная динамика наблюдалась и в долговых бумагах других emerging markets, даже евробонды Турции смогли сегодня продемонстрировать некоторый ценовой рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Российские еврооблигации в последнее время заметно выросли в цене, поэтому покупать на текущих ценовых уровнях стало довольно рискованно. С другой стороны, каких-то сильных аргументов для активизации продаж пока тоже нет. Таким образом, в ближайшее время на рынке, скорее всего, будет доминировать боковая динамика. Для того, чтобы изменить расстановку сил и как-то расшевелить рынок, нужны довольно сильные аргументы, которыми могут стать какие-то новости с саммита G20 или новые заявления президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем", - отметил Сорокин.