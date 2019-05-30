Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером в четверг на фоне возобновления падения цен на нефть

Москва. 30 мая. Доллар и евро возобновили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением запасов "черного золота" в США.

Курс доллара США составил 65,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,53 руб./EUR1, подорожав на 21,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,34 копейки - до 68,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрировал повышенную волатильность в четверг и возобновил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне существенного снижения на рынке "черного золота". Нефть падает на не очень неблагоприятных данных по запасам от Минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем.

Поддержку рублю в течение дня оказывал спрос на рублевые активы в рамках стратегии carry trade в ожидании снижения ключевой ставки. ЦБ РФ подтвердил свой сигнал о будущей направленности ДКП, который регулятор дал рынку по итогам совета директоров 26 апреля. Тогда, сохранив ключевую ставку неизменной, ЦБ заявил, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года".

Эту формулировку почти полностью повторила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. "Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во втором-третьем квартале", - сказала она, отметив, что "требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, на вечерних торгах рубль немного снижается к доллару и евро, однако в целом уровни, на которых рубль находится в обеих парах, можно считать нейтральными с учетом совокупности факторов, влияющих на его курсообразование. "Укреплению рубля способствует ожидание снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании ЦБ РФ в июне, и возможно, на декабрьском заседании регулятора. Это делает интересным стратегию carry trade. Другим фактором, обеспечивающим спрос на рубль, является приток ликвидности, в том числе со стороны нерезидентов, в акции российских госкомпаний", - отметил Нигматуллин.

В то же время, по его словам, давление на рубль оказывают сезонные факторы, такие как снижение спроса на импортные товары и услуги, включая зарубежный туризм и выплаты по внешним долгам. "Таким образом, по совокупности рубль торгуется вблизи нейтральных уровней. Где вблизи этих отметок будут и среднегодовые значения рубля по итогам 2019 года", - полагает Нигматуллин.

Нефть дешевеет после публикации данных о запасах энергоносителей в США, указавших на менее значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошлой неделе. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг составила $66,11 за баррель, что на 2,59% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,9% - до $57,69 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 16 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

"Рынок нефти находится на минимуме с конца марта текущего года на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики и ожиданий по свертыванию сделки ОПЕК+ по сокращению уровней добычи. Кроме того, давление на рубль может оказывать фактор усиливающейся геополитической напряженности. Добавим, что на фоне приближающегося сезона выплаты дивидендов инвесторы будут открывать позиции в российских акциях, что будет являться фактором поддержки рубля в среднесрочной перспективе", - полагает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 мая на 14,99 копейки, до 65,0583 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,1 копейки, до 72,4229 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 8,41 копейки по отношению к среде и составил 64,9989 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,61 копейки и составил 65,145 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 936,981 млн, из которых $709,607 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 227,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 16,73 копейки по отношению к среде, до 72,3666 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 24,72 копейки и составил 72,3627 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR712,057 млн, из которых EUR252,437 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR459,62 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на 6 месяцев, которая осталась на отметке 8,29% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 8,08% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,22% годовых.