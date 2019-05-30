Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома" и "Татнефти"

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи благодаря ралли бумаг "Газпрома" после выхода сильного квартального отчета по МСФО; сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2659,52 пункта (+0,7%, максимум сессии и новый пик - 2665,13 пункта), индекс РТС - 1286,52 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 65,12 рубля (+0,15 рубля).

Акции "Газпрома" выросли до 213,1 рубля (+2,9%), максимум сделок составил 216,45 рубля - новый пик с июня 2011 года. Чистая прибыль концерна по МСФО в первом квартале составила 536 млрд рублей при прогнозе на уровне 491 млрд рублей, а EBITDA "Газпрома" достигла 631 млрд рублей при прогнозе 626 млрд рублей.

Вечером акции Газпрома ускорили рост и превышали 216 рублей после известий, что концерн разрабатывает новую дивидендную политику, при этом сохранит консервативную финансовую стратегию, о чем сообщалось в презентации к финансовой отчетности компании.

Однако чуть позже игроки начали фиксировать прибыль, и бумаги "Газпрома" откатились обратно в район 213 рублей после заявления начальника финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова о том, что 50% от прибыли по МСФО, скорее всего, будет максимальной планкой дивидендных выплат "Газпрома", при этом концерн не гарантирует, что дивиденды в будущем не опустятся ниже достигнутых 16,61 рубля на акцию (выплаты за 2018 год).

При этом он отметил, что "не готов сказать, что мы будем поддерживать правило о неснижаемом уровне дивидендов". "Газпром" (MOEX: GAZP) надеется представить новую дивидендную политику в течение 2-3 лет.

Подорожали также рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,9% и +2,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,5%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,2%, до 3,9695 рубля) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2018 год - 0,1716 рубля на акцию), просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "префы" "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Группа ВТБ в первом квартале 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16,2% в годовом выражении - до 46,5 млрд рублей, однако результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший снижение чистой прибыли ВТБ на 25,2% (до 41,5 млрд рублей).

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции в четверг сообщил, что ВТБ сохраняет прогноз по прибыли по итогам 2019 года в размере 200 млрд рублей.

Индексы в США накануне снизились на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР.

Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite также потерял 0,3%), скорректировалась вверх Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавили по 0,5%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 топчется на месте).

Согласно вышедшим в четверг данным Минторга США, оценка роста ВВП страны в первом квартале была пересмотрена в худшую сторону - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром корректировалась вверх после отката накануне, цена Brent на август превышала $68 за баррель. Однако вышедшие вечером статданные Минэнерго США о запасах сырья в стране оказались негативными: запасы нефти на прошлой неделе сократились всего на 0,28 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,36 млн баррелей, при этом выросли на 2,2 млн баррелей резервы бензина при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей.

В итоге стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $66,09 за баррель (-2,6% и -0,9% в среду), июльская цена WTI - до $57,64 за баррель (-2% и -0,6% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи на растущей утром нефти и бумагах "Газпрома" смог обновить исторический максимум, после чего "быки" взяли тайм-аут, а нефть развернулась вниз. "Газпром" сообщил о росте прибыли на 44% и выручки на 7%, также компания сократила свой чистый долг на 6%. Банк ВТБ снизил прибыль по МСФО в первом квартале на 16,2%, однако отчетность все же оказалась лучше ожиданий рынка.

На глобальном рынке наблюдалось укрепление валют сырьевых стран, что связано с их сильной перепроданностью в предыдущие дни. Кроме того, локальным фактором поддержки выступил повышенный спрос на ликвидность, что отражается в растущих ставках межбанковского кредитования. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме сообщила о том, что регулятор вернется к снижению ставки во втором-третьем кварталах, так как проинфляционные факторы близки к исчерпанию. Соответственно, речь может идти не только об однократном снижении ставки, но и о более агрессивном снижении до 7,25% к концу третьего квартала. Данное заявление может вновь спровоцировать волну притока капитала на рынок ОФЗ.

Тем временем заместитель министра иностранных дел КНР Жень Ханхуэ назвал торговые провокации США неприкрытым экономическим терроризмом. Пентагон запросил у федеральных властей дополнительное финансирование, чтобы увеличить производство редкоземельных металлов для нужд оборонной промышленности. Данный шаг предпринят в свете угроз в китайской прессе об ограничениях поставок редкоземельных элементов в США. Впрочем, власти КНР призвали СМИ немного снизить градус риторики.

На нефтяном рынке сохраняются опасения, что торговые войны приведут к замедлению роста мирового потребления сырья. В частности, в Bernstein Energy полагают, что полномасштабная торговая война сократит рост потребления в текущем году до 0,7% вместо ожидаемых ранее 1,3% прироста. Иранский экспорт, по данным Reuters, сократился в мае до 400 тыс. б/с. В четверг также проходила встреча лидеров арабских стран, которые обеспокоены недавними атаками против танкеров вблизи побережья ОАЭ. Соответственно, кроме экономических негативных ожиданий у нефти все еще остается поддержка в виде соглашения по ограничению добычи ОПЕК+, а также американские санкции против Ирана и Венесуэлы, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, после обновления индексом МосБиржи своего максимума ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась, вызвав сдержанный коррекционный откат российского рынка и дальнейшую консолидацию. Поддержку российскому рынку оказывает непрекращающийся корпоративный позитив - "Газпром" представил сильную отчетность за первый квартал, что вместе с ожиданиями высоких дивидендов позволило его акциям обновить 8-летний максимум.

Выступление накануне американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, подтвердило ранее обнародованные материалы данного дела, согласно которым не было обнаружено доказательств сговора команды президента США с Россией. Это несколько снизило внешнеполитические риски, способствовав продолжению роста российских активов.

Азиатские рынки остаются под воздействием высоких рисков эскалации внешнеторгового противостояния между США и Китаем и вероятных негативных последствий данных процессов. Европейские фондовые площадки нашли в себе силы перейти к восходящей коррекции. Инвесторы надеются, что острая фаза текущей протекционистской напряженности миновала, и предстоящий в конце июня саммит G20 возродит конструктивный диалог между США и Китаем по торговым проблемам, полагает Бабин.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, несмотря на то, что риторика Китая по торговому конфликту с США по-прежнему выглядит довольно жесткой, там есть указания на готовность к возобновлению диалога. Из этого можно сделать вывод, что саммит G20 в конце июня вполне может стать отправной точкой для новых переговоров, особенно если за это время стороны начнут спекулировать новыми угрозами (включая запрет на экспорт редкоземельных металлов из Китая или пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта). Также влияние на сговорчивость сторон может оказать макростатистика, которая ожидается к публикации в ближайшие недели. Если данные по Китаю или США окажутся слабее прогнозов, мотивация обеих стран к поиску компромисса явно повысится.

Рынок акций РФ тем временем выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи находится возле максимумов, сохраняется интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора, что было подогрето сильной отчетностью "Газпрома", которая поддерживает спекуляции на тему высоких дивидендов уже за 2019 год, даже при отсутствии повышения коэффициента выплат, полагает Кирсанова.

По словам эксперта Forex Club Андрея Войткива, перспективы разрешения торгового конфликта между США и Китаем остаются весьма туманными, что оказывает неблагоприятное влияние на всю мировую экономику в целом. Китай сделал заявление, что в ответ на ограничительные меры США против китайского экспорта готов ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Дополнительно на индексах Европы отразились опасения участников рынка по поводу бюджета Италии - Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро из-за ситуации с госдолгом. Евросоюз в свою очередь заявил, что очень рекомендует Италии пересмотреть ситуацию с бюджетом, поскольку идея увеличить его дефицит привела лишь к ухудшению состояния экономики страны, которая сейчас растет медленнее всех в регионе.

Также одним из острейших вопросов для европейских рынков остается проблема Brexit. Сейчас в Великобритании развернулась острая политическая борьба по этому вопросу, но лидирует партия Brexit, которая собирается добиваться выхода из ЕС любой ценой. Вместе с тем, по мнению других политических сил, Brexit без сделки будет иметь очень серьезные негативные последствия и для Великобритании, и для экономики Евросоюза в целом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста второй день подряд выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,5% после +39% накануне) на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку, также выросли бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+6,7%, до 152 рублей), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Объединенные кредитные системы" на заседании 28 мая рекомендовал годовому собранию акционеров 28 июня принять решение выйти из капитала Абсолют банка и ПАО "ТрансФин-М", а также утвердить цену выкупа собственных акций с рынка в размере 1770 рублей за штуку.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос связывает рост низколиквидных бумаг ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" с реакцией на сообщения, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за минувший год в размере 15,38 рубля на акцию. Таким образом, их текущая дивидендная доходность составляет порядка 10,2%. По сравнению с прошлым годом величина дивидендов на акции ЧТПЗ увеличилась на треть, что стало возможным благодаря распределению части прибыли прошлых лет.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-9,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,9%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,217 млрд рублей (из них 16,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 8,5 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).