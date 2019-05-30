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Главная / Мнения аналитиков / В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк
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30 мая 2019 года 19:01
В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк
"Исходя из оперативной статистики по доле нерезидентов в ОФЗ, иностранные инвесторы ускорили покупки госбумаг в мае, увеличив вложения на 240 млрд руб. против 196 млрд руб. в апреле. В результате портфель ОФЗ нерезидентов достиг 2,48 трлн руб., превысив предыдущий исторический максимум в размере 2,35 трлн руб., зафиксированный в марте 2018 года. Вместе с тем доля иностранных инвесторов в ОФЗ в размере 29,4% все еще остается ниже максимума 34,5% (на 31.03.2018 г.). Отметим, что в мае инвесторы стремились успеть максимально нарастить свои портфели к заседанию Банка России 14 июня, на котором ожидается снижение ключевой ставки. В этом ключе в июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов. При этом дальнейшая стратегия инвесторов во многом будет определена комментариями регулятора по итогам заседания - в случае появления ожиданий еще одного снижения ставки в текущем году покупки ОФЗ нерезидентами будут продолжены высокими темпами", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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30 мая 2019 года 19:34
Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером в четверг на фоне возобновления падения цен на нефть
Москва. 30 мая. Доллар и евро возобновили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением запасов "черного золота" в США. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:25
Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома" и "Татнефти"
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи благодаря ралли бумаг "Газпрома" после выхода сильного квартального отчета по МСФО; сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья. читать дальше
.30 мая 2019 года 18:46
Москва. 30 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение, отмечавшееся накануне, при этом часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой рост в рамках коррекции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 мая 2019 года 18:44
четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх и некоторое время повышались. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС недельный, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Позитивной динамике российского рынка акций способствовал... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:15
Следующим катализатором роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы buyback - Газпромбанк
"Следующим катализатором роста котировок "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы обратного выкупа акций с рынка, о котором, как ожидается, компания объявит этим летом", - говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка. "В среду "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К19, которые... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:48
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "держать", а для привилегированных - с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость, рассчитанная аналитиками "ВТБ... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:04
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,1%, сообщается в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова. Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 2,3%. "Если оценить прогноз экономических показателей на 2019 год, трудно не... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:42
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Индекс МосБиржи почти полностью растерял свой утренний прирост, но все еще удерживается на позитивной территории вблизи отметки 2645 пунктов. Большой блок статистических показателей, опубликованный в США в 15:30 мск, носил смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:24
"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и рынку труда (15:30 мск), запасы нефти (18:00 мск). Рост на российском рынке акций может замедлиться, учитывая текущую динамику нефтяных цен, но к завершению сессии определяющим фактором станет вечерняя статистика", - отмечают в ИК... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $3,40 до $3,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:32
"В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Считаем, что волатильность сохранится и даже усилится эти летом, начиная с июня, даже если "вынести за... читать дальше
.30 мая 2019 года 13:07
В среднесрочной перспективе мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль сегодня торгуется хуже других валют развивающихся стран, слабея к доллару США. Национальная валюта осталась без локальной поддержки налогового периода, который закончился во вторник уплатой налога на прибыль, давление на курс оказывает снижение спроса на российские активы, на фоне... читать дальше
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