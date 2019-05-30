Следующим катализатором роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы buyback - Газпромбанк

"Следующим катализатором роста котировок "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы обратного выкупа акций с рынка, о котором, как ожидается, компания объявит этим летом", - говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка.

"В среду "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К19, которые совпали с нашими прогнозами и рыночным консенсусом в части показателей отчета о прибылях и убытках. Выручка за отчетный период ожидаемо уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает более низкие цены на нефть, а также объемы добычи/переработки нефти. В 1К19 выручка "ЛУКОЙЛа" составила 1851 млрд руб. (28,0 млрд долл.), сократившись на 9,4% кв/кв. Рентабельность по EBITDA немного улучшилась - с 14% в 4К18 до 16% в 1К19. EBITDA увеличилась на 7,1% кв/кв до 298 млрд руб. (4,5 млрд долл.). В части затрат существенное снижение кв/кв было по НДПИ (на 30 млрд руб.) и экспортным пошлинам на нефть/нефтепродукты (на 25 млрд руб.). Отметим также сокращение операционных затрат по сравнению с 4К18. Чистая прибыль акционерам снизилась на 6,2% кв/кв до 149 млрд руб. (2,3 млрд долл.) в 1К19 на фоне более высокой амортизации (+52 млрд руб. кв/кв) и эффективной ставки налога на прибыль (22% против 20% в 4К18). СДП сократился на ~31% кв/кв из-за более слабой EBITDA и существенного негативного изменения в оборотном капитале, однако все равно остался достаточно высоким - 146 млрд руб. (2,2 млрд долл.). Чистая долговая нагрузка осталась практически нулевой, несмотря на увеличение общего долга на 2,2 млрд долл. На наш взгляд, результаты "ЛУКОЙЛа" за 1К19 в целом нейтральны. Мы полагаем, что следующим катализатором роста котировок компании может стать расширение программы обратного выкупа акций с рынка, о котором, как мы ожидаем, ЛУКОЙЛ объявит этим летом", - отмечают в Газпромбанке.