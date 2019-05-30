"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Татнефти до "держать", а "префов" до "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "держать", а для привилегированных - с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала": на 22% - до $10,5 за штуку для "обычки" и на 18% - до $10 за штуку для "префов".

"В течение последних трех месяцев котировки акций "Татнефти" показывали динамику хуже рынка. Но макроданные за второй квартал 2019 года оказались лучше, чем мы ожидали, и динамика финпоказателей аналогов за первый квартал 2019 года была сильной, что улучшило наше отношение к акциям "Татнефти", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 10,5 (текущая цена - 11,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 10,0 (текущая цена - 8,9), рекомендация - покупать.