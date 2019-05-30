Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"Индекс МосБиржи почти полностью растерял свой утренний прирост, но все еще удерживается на позитивной территории вблизи отметки 2645 пунктов. Большой блок статистических показателей, опубликованный в США в 15:30 мск, носил смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 МСК). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.