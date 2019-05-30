Россию ждет еще один "потерянный год" с темпами роста ВВП в районе 1% - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" понизил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,1%, сообщается в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова. Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 2,3%.

"Если оценить прогноз экономических показателей на 2019 год, трудно не заметить, что этот период, скорее всего, станет еще одним "потерянным годом" для России с темпами роста около 1% в сочетании со стагнацией реальных доходов и слабой динамикой инвестиций", - пишет эксперт, отмечая при этом, что с другой стороны, стабильное состояние бюджета и внешних счетов, невысокий госдолг и растущие резервы выделяют Россию на фоне остальных развивающихся рынков.

АКЦИИ МИНУС, БОНДЫ ПЛЮС

Таким образом, инвесторов на рынке акций текущая макроэкономическая картина в России не воодушевляет: посредственный рост, слабость потребительского сектора, сходящие на нет инвестиции и реализация ультраконсервативной государственной политики, считает Тихомиров.

В то же время для держателей облигаций, по его мнению, ситуация выглядит прямо противоположной: управляемый уровень долга, полностью покрытый международными резервами, а также осторожная фискальная и монетарная политика позволяют стране поддерживать стабильно высокий двойной профицит.

Безусловно, такой расклад нетипичен для развивающейся рыночной экономики.

"Мы согласны, что с точки зрения роста динамика экономических показателей в России действительно не вдохновляет, однако считаем текущий период переходным, после чего сформируется новая макроконъюнктура с низкой инфляцией, доступным внутренним кредитованием, сильным бюджетом, более низкой зависимостью экономики и госфинансов от сырьевого экспорта, умеренным уровнем внешнего долга и высокими золотовалютными резервами", - говорится в обзоре.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЗА СЧЕТ РОСТА

Макроэкономическая картина России характеризуется двумя противоречивыми особенностями. Как отмечает экономист, с одной стороны, финансовые показатели страны остаются стабильными и демонстрируют признаки постоянного улучшения, что связано с двойным профицитом в фискальных и текущих счетах, сокращением внешнего долга и быстрым ростом международных резервов. С другой стороны, по его оценкам, возможности для восстановления экономики по-прежнему выглядят хрупкими, если не сказать больше: рост ВВП и инвестиций почти остановился, внутренний спрос остается крайне слабым, а реальные доходы продолжают снижаться.

"Эти сильные и слабые стороны российской экономики хорошо известны, и на наш взгляд, напрямую связаны друг с другом. Так, в основе финансовой стабильности России лежит осторожное управление государственными финансами вместе с проведением жесткой денежно-кредитной политики. В то же время именно это и является одной из главных причин слабости экономики: модель сбережений правительства, а именно восстановление резервов, реализуется за счет стагнации доходов населения и сокращения инвестиций, что в конечном итоге приводит к посредственным темпам экономического роста", - пишет Тихомиров.

СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

"Как только объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет целевого уровня, правительству придется перенаправлять будущие излишки на несоциальные расходы, что включает в себя финансирование инфраструктурных проектов, строительство дорог. Как только проекты начнут получать реальное финансирование, мы ожидаем ускорения прогресса в их реализации со всеми позитивными последствиями для экономического роста и инвестиций", - говорится в обзоре.

По мнению Тихомирова, уже в четвертом квартале 2019 года будут запущены первые национальные проекты в сфере инфраструктуры, например, строительство скоростной железнодорожной магистрали, новых дорог, мостов, аэропортов. Тем не менее оказывать положительное влияние на макроэкономические показатели эти проекты начнут лишь в 2020 году, а значит, большую часть 2019 года российская экономика будет находиться в стагнации с темпами роста около 1-1,3%, отмечает эксперт.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ГОСРАСХОДЫ ПОДДЕРЖАТ РОСТ

"Консервативный подход властей к расходам был бы невозможным без жестких ограничений на социальные расходы. Уже одно это увело реальные доходы большинства россиян на отрицательную территорию; падение доходов ускорилось после повышения налога на добавленную стоимость и введения новых правил выхода на пенсию. Снижение потребительского спроса стало одним из ключевых факторов экономической рецессии 2015-2016 годах, а в последующие годы слабое потребление продолжало накладывать серьезные ограничения на темпы роста в России", - говорится в обзоре.

В итоге эта ситуация спровоцировала политическую апатию среди россиян. Таким образом, по мере приближения нового избирательного цикла (следующие выборы в Думу запланированы на 2021 год, президента - на 2024 год) правительству и Кремлю придется рассмотреть возможность смягчения своего подхода к социальной политике, полагают в "БКС Глобал Маркетс".

"Поэтому мы не исключаем появления новых инициатив по повышению заработной платы уже в 2020 году или в начале 2021 года. Следовательно, негативная динамика реальных доходов довольно скоро может начать меняться: запланированная индексация зарплат госслужащих в четвертом квартале 2019 года и пенсий по старости в начале 2020 года поддержат этот тренд, что также должно усилить позитивный эффект для экономики со стороны растущих государственных расходов. Таким образом, мы подтверждаем наш взгляд, что у российской экономики хорошие шансы на ускорение роста, начиная с 2020 года", - говорится в обзоре.