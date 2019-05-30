.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Россию ждет еще один "потерянный год" с темпами роста ВВП в районе 1% - "БКС Глобал Маркетс"
.
30 мая 2019 года 17:04
Россию ждет еще один "потерянный год" с темпами роста ВВП в районе 1% - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,1%, сообщается в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова. Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 2,3%. "Если оценить прогноз экономических показателей на 2019 год, трудно не заметить, что этот период, скорее всего, станет еще одним "потерянным годом" для России с темпами роста около 1% в сочетании со стагнацией реальных доходов и слабой динамикой инвестиций", - пишет эксперт, отмечая при этом, что с другой стороны, стабильное состояние бюджета и внешних счетов, невысокий госдолг и растущие резервы выделяют Россию на фоне остальных развивающихся рынков. АКЦИИ МИНУС, БОНДЫ ПЛЮС Таким образом, инвесторов на рынке акций текущая макроэкономическая картина в России не воодушевляет: посредственный рост, слабость потребительского сектора, сходящие на нет инвестиции и реализация ультраконсервативной государственной политики, считает Тихомиров. В то же время для держателей облигаций, по его мнению, ситуация выглядит прямо противоположной: управляемый уровень долга, полностью покрытый международными резервами, а также осторожная фискальная и монетарная политика позволяют стране поддерживать стабильно высокий двойной профицит. Безусловно, такой расклад нетипичен для развивающейся рыночной экономики. "Мы согласны, что с точки зрения роста динамика экономических показателей в России действительно не вдохновляет, однако считаем текущий период переходным, после чего сформируется новая макроконъюнктура с низкой инфляцией, доступным внутренним кредитованием, сильным бюджетом, более низкой зависимостью экономики и госфинансов от сырьевого экспорта, умеренным уровнем внешнего долга и высокими золотовалютными резервами", - говорится в обзоре. СТАБИЛЬНОСТЬ ЗА СЧЕТ РОСТА Макроэкономическая картина России характеризуется двумя противоречивыми особенностями. Как отмечает экономист, с одной стороны, финансовые показатели страны остаются стабильными и демонстрируют признаки постоянного улучшения, что связано с двойным профицитом в фискальных и текущих счетах, сокращением внешнего долга и быстрым ростом международных резервов. С другой стороны, по его оценкам, возможности для восстановления экономики по-прежнему выглядят хрупкими, если не сказать больше: рост ВВП и инвестиций почти остановился, внутренний спрос остается крайне слабым, а реальные доходы продолжают снижаться. "Эти сильные и слабые стороны российской экономики хорошо известны, и на наш взгляд, напрямую связаны друг с другом. Так, в основе финансовой стабильности России лежит осторожное управление государственными финансами вместе с проведением жесткой денежно-кредитной политики. В то же время именно это и является одной из главных причин слабости экономики: модель сбережений правительства, а именно восстановление резервов, реализуется за счет стагнации доходов населения и сокращения инвестиций, что в конечном итоге приводит к посредственным темпам экономического роста", - пишет Тихомиров. СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ "Как только объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет целевого уровня, правительству придется перенаправлять будущие излишки на несоциальные расходы, что включает в себя финансирование инфраструктурных проектов, строительство дорог. Как только проекты начнут получать реальное финансирование, мы ожидаем ускорения прогресса в их реализации со всеми позитивными последствиями для экономического роста и инвестиций", - говорится в обзоре. По мнению Тихомирова, уже в четвертом квартале 2019 года будут запущены первые национальные проекты в сфере инфраструктуры, например, строительство скоростной железнодорожной магистрали, новых дорог, мостов, аэропортов. Тем не менее оказывать положительное влияние на макроэкономические показатели эти проекты начнут лишь в 2020 году, а значит, большую часть 2019 года российская экономика будет находиться в стагнации с темпами роста около 1-1,3%, отмечает эксперт. ПОТРЕБЛЕНИЕ И ГОСРАСХОДЫ ПОДДЕРЖАТ РОСТ "Консервативный подход властей к расходам был бы невозможным без жестких ограничений на социальные расходы. Уже одно это увело реальные доходы большинства россиян на отрицательную территорию; падение доходов ускорилось после повышения налога на добавленную стоимость и введения новых правил выхода на пенсию. Снижение потребительского спроса стало одним из ключевых факторов экономической рецессии 2015-2016 годах, а в последующие годы слабое потребление продолжало накладывать серьезные ограничения на темпы роста в России", - говорится в обзоре. В итоге эта ситуация спровоцировала политическую апатию среди россиян. Таким образом, по мере приближения нового избирательного цикла (следующие выборы в Думу запланированы на 2021 год, президента - на 2024 год) правительству и Кремлю придется рассмотреть возможность смягчения своего подхода к социальной политике, полагают в "БКС Глобал Маркетс". "Поэтому мы не исключаем появления новых инициатив по повышению заработной платы уже в 2020 году или в начале 2021 года. Следовательно, негативная динамика реальных доходов довольно скоро может начать меняться: запланированная индексация зарплат госслужащих в четвертом квартале 2019 года и пенсий по старости в начале 2020 года поддержат этот тренд, что также должно усилить позитивный эффект для экономики со стороны растущих государственных расходов. Таким образом, мы подтверждаем наш взгляд, что у российской экономики хорошие шансы на ускорение роста, начиная с 2020 года", - говорится в обзоре.
.
30 мая 2019 года 19:34
Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером в четверг на фоне возобновления падения цен на нефть
Москва. 30 мая. Доллар и евро возобновили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением запасов "черного золота" в США. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:25
Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома" и "Татнефти"
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи благодаря ралли бумаг "Газпрома" после выхода сильного квартального отчета по МСФО; сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:01
В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк
"Исходя из оперативной статистики по доле нерезидентов в ОФЗ, иностранные инвесторы ускорили покупки госбумаг в мае, увеличив вложения на 240 млрд руб. против 196 млрд руб. в апреле. В результате портфель ОФЗ нерезидентов достиг 2,48 трлн руб., превысив предыдущий исторический максимум в размере... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:46
Москва. 30 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение, отмечавшееся накануне, при этом часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой рост в рамках коррекции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 мая 2019 года 18:44
четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх и некоторое время повышались. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС недельный, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Позитивной динамике российского рынка акций способствовал... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:15
Следующим катализатором роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы buyback - Газпромбанк
"Следующим катализатором роста котировок "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы обратного выкупа акций с рынка, о котором, как ожидается, компания объявит этим летом", - говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка. "В среду "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К19, которые... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:48
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "держать", а для привилегированных - с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость, рассчитанная аналитиками "ВТБ... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:42
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Индекс МосБиржи почти полностью растерял свой утренний прирост, но все еще удерживается на позитивной территории вблизи отметки 2645 пунктов. Большой блок статистических показателей, опубликованный в США в 15:30 мск, носил смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:24
"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и рынку труда (15:30 мск), запасы нефти (18:00 мск). Рост на российском рынке акций может замедлиться, учитывая текущую динамику нефтяных цен, но к завершению сессии определяющим фактором станет вечерняя статистика", - отмечают в ИК... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $3,40 до $3,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:32
"В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Считаем, что волатильность сохранится и даже усилится эти летом, начиная с июня, даже если "вынести за... читать дальше
.30 мая 2019 года 13:07
В среднесрочной перспективе мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль сегодня торгуется хуже других валют развивающихся стран, слабея к доллару США. Национальная валюта осталась без локальной поддержки налогового периода, который закончился во вторник уплатой налога на прибыль, давление на курс оказывает снижение спроса на российские активы, на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.