Рынок акций выглядит довольно позитивно - УК "Райффайзен Капитал"

"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась сильная отчетность "Газпрома", которая подогревает спекуляции на тему высоких дивидендов уже за 2019 год даже при отсутствии повышения коэффициента выплат", - обращает внимание старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.