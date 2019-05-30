Нефть возобновила снижение - БКС

Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% - немного выше уровня $69. Поддержку нефтяным ценам оказали ночные данные Американского института нефти, продемонстрировавшие более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти (-5,3 млн барр.). Сегодня в 18:00 мск выходит отчет Минэнерго США, ожидается снижение запасов нефти на 0,9 млн барр. и незначительный рост запасов нефтепродуктов.