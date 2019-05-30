Индекс МосБиржи продолжит консолидацию вблизи исторических максимумов - Альфа-банк

"Российские индексы акций в среду выросли, несмотря на внешний негативный фон. Вчера на европейских биржах преобладали продажи акций, вызванные ожиданиями дальнейшего усиления торгового противостояния между США и Китаем и слабых прогнозов со стороны ЕЦБ. Основным драйвером роста индекса Московской биржи на 1,2% стал рост акций ЛУКОЙЛа (+2,7%). Вчера крупнейшая российская частная нефтяная компания опубликовала финансовые результаты за 1К19, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Среди позитивных факторов, которые могли бы способствовать росту акций ЛУКОЙЛа, могло стать снижение капзатрат за отчётный период. В лидерах падения оказались акции металлургических компаний, котировки которых снижались вслед за ценами на промышленные металлы. С момента завершения основных торгов акциями на МосБирже, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась на 1,85% до $69,8 на новостях о снижении запасов сырья в США. Индекс МосБиржи сегодня может продолжить консолидацию вблизи исторических максимумов. Сохраняются риски снижения акций российских эмитентов на опасениях торможения экономики Китая. Сегодня ряд крупных российских эмитентов раскроют свои финансовые результаты за 1К19, что может привести к росту волатильности в акциях данных компаний", - отмечает аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.