Рынок акций РФ утром растет во главе с Газпромом и обновил максимум по индексу МосБиржи, выстрелили на 40% бумаги ОКС

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне отскока нефти вверх и сохраняющихся покупок со стороны нерезидентов, индекс МосБиржи обновил исторический максимум в районе 2660 пунктов, при этом локомотивом подъема выступают бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) после выхода сильного квартального отчета по МСФО.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2658,96 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1287,43 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 65,06 рубля (+0,09 рубля).

Акции "Газпрома" выросли до 211,1 рубля (+1,9%), максимум сделок составил 212,25 рубля - новый пик с июня 2011 года. Чистая прибыль концерна по МСФО в первом квартале составила 536 млрд рублей при прогнозе на уровне 491 млрд рублей, а EBITDA "Газпрома" достигла 631 млрд рублей при прогнозе 626 млрд рублей.

Подорожали также рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,3%, до 3,964 руб.) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2018 год - 0,1716 рубля на акцию), просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США в среду снизились на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР.

Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite также потерял 0,3%), но "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и нефть.

Нефть перешла к росту на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день; цена Brent находится на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,19 за баррель (+0,5% и -0,9% в среду), июльская цена WTI - $59,59 за баррель (+1,3% и -0,6% накануне).

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 0,857 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, приток свежих денег на рынок ведет индекс МосБиржи к новым рекордам, хотя нет ответа на вопрос, почему деньги на рынок поступают именно сейчас - возможно, у кого-то есть какой-то "инсайд", например, об улучшении российско-американских отношений.

На внешних рынках наметилась коррекция вверх, также отскочила нефть. Если в четверг выйдет позитивная статистика по запасам от Минэнерго США, то котировки "черного золота" закрепятся выше отметки $70 за баррель и вполне могут двинуться к первой цели роста - $72,4 за баррель. У индекса МосБиржи есть все предпосылки для того, чтобы закрепиться выше диапазона сопротивления 2640-2650 пунктов и отправиться в сторону "круглой" отметки 2700 пунктов.

Однако с покупками нужно быть осторожными, рост рынка происходит на притоке денег, и как он закончится, инвесторы тут же вспомнят о слабости российской экономики, мировых угрозах и рисках и приступят к распродажам, считает аналитик.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, позитивный эффект от статистики из США по запасам нефти может оказаться кратким и незначительным для нефтяного рынка, который живет в страхе падения спроса из-за торговой войны. В Bernstein Energy полагают, что в ближайшее время могут быть пересмотрены прогнозы роста спроса в текущем году. По данным Reuters, экспорт Ирана снизился в мае до 0,4 млн б/с.

Из корпоративных событий дня можно отметить отчетность "Мегафона" (MOEX: MFON), "Газпрома" и ВТБ. Последний день с дивидендами торгуются бумаги "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (22,71 руб. на акцию) и "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (873,42 руб. на акцию).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка на рынках акций в целом не благоприятствует росту, поскольку инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях.

В 15:30 МСК ожидается публикация предварительной оценки ВВП США за первый квартал текущего года, которая может повлиять на ожидания инвесторов. Кроме того, в 18:00 МСК Минэнергетики США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, участники рынков по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем. Торговый конфликт принимает затяжной характер, а риторика сторон становится более резкой, что только снижает вероятность скорого подписания сделки и усиливает опасения замедления мировой экономики. Это приводит к снижению риск-аппетита на рынках и бегству инвесторов в защитные активы.

Фактором, повлиявшим на ухудшение настроений, стал Китай, который, похоже, нашел способ нанести ответный удар, заявив о готовности существенно сократить экспорт редкоземельных металлов в США (КНР является доминирующим производителем редкоземельных металлов в мире, а их доля в американском импорте этих металлов составляет около 80%). Учитывая тот факт, что редкоземельные металлы широко используются в оборонном комплексе и энергетике, это может нанести ущерб национальной безопасности (США на данный момент не располагают серьезными действующими производственными мощностями). Однако, учитывая важность редкоземельных металлов для экономики и стремление властей снизить зависимость от импорта ключевых минералов, США располагают достаточными запасами для нивелирования эффекта снижения их предложения. Тем не менее, действия КНР настраивают на продолжительную борьбу и готовность страны идти на решительные меры в отношении США, полагает эксперт.

Что же касается российского рынка, то влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок, позитивными корпоративными новостями и приближающимся дивидендным сезоном. На настроения инвесторов вечером помимо еженедельных данных Минэнерго США по рынку нефти повлияет и выход финальной оценки ВВП США за первый квартал, полагает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста второй день подряд выступают акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,5% после +39% накануне) на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку, также выросли бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+7,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2,6%).

Совет директоров ПАО "Объединенные кредитные системы" на заседании 28 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров 28 июня принять решение выйти из капитала АКБ "Абсолют банк" и ПАО "ТрансФин-М", а также утвердить цену выкупа собственных акций с рынка в размере 1770 рублей за штуку.

Подешевели бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,23 млрд рублей (из них 3,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,683 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).