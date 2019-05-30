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30 мая 2019 года 12:28
Рубль останется в диапазоне 64,50 - 67 за американскую валюту в ближайшие летние месяцы - Оргбанк
К концу календарной весны на рынках возросла волатильность. Участники проявляют повышенную нервозность в связи с большой неопределенностью дальнейшего развития событий, указывает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. По его мнению, в большей степени это связано с многочисленными застрявшими нерешенными вопросами, вставшими на повестку дня в начале года. Основными драйверами рынков, несомненно, в настоящее время являются торговые противоречия между США и другими крупными экономиками, и прежде всего Китаем. Остается также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в центре которого стоит Иран. Нельзя сбрасывать со счетов и происходящее в Венесуэле, хотя здесь немного поутихло. Это далеко не полный перечень проблем, способных моментально направить рынки в ту или иную сторону. В этой ситуации игроки, по мнению Александра Королёва, буквально цепляются за все, что приходит с информационных агентств и других неформальных источников, и при ослабевающей активности с наступлением летних отпусков может происходить достаточно быстрое изменение баланса спроса и предложения. Так, вчера на новостях из Китая и разговорах о перспективах сделки ОПЕК+, нефть подскочила более, чем на 2,5%. Не могло затронуть это и российскую валюту, которая в последнее время уверенно смотрится лучше других валют развивающихся стран. Но темпы ослабления рубля удивили многих на фоне с успехом продолжающихся аукционов по ОФЗ, где основными покупателями являются нерезиденты и налогового периода. "Но по окончании основной сессии на валютной бирже котировки нефти пошли вверх уже на другой информации, а рубль почти полностью отыграл потери, которые в моменте превышали 1,5%. Такие кульбиты не исключены и в дальнейшем. Участники российского валютного рынка будут отыгрывать решения очередного заседания Совета Директоров Банка России. То, что ключевая ставка будет понижена, вопрос почти решенный. Остается один вопрос: решится ли регулятор понизить ее на 0,5%? В этом случае это может, по крайней мере, снизить приток новых денег и усилить давление на рубль. И главным для рубля будут тогда цены на нефть, которые предсказать практически невозможно. Можно только приблизительно очертить диапазон от 60 до 75$ за баррель по марке Brent, и соответственно рубль в диапазоне 64,50 - 67 р. за американскую валюту в ближайшие летние месяцы", - заключает шеф-дилер Оргбанка.
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30 мая 2019 года 19:34
Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером в четверг на фоне возобновления падения цен на нефть
Москва. 30 мая. Доллар и евро возобновили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением запасов "черного золота" в США. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:25
Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома" и "Татнефти"
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи благодаря ралли бумаг "Газпрома" после выхода сильного квартального отчета по МСФО; сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:01
В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк
"Исходя из оперативной статистики по доле нерезидентов в ОФЗ, иностранные инвесторы ускорили покупки госбумаг в мае, увеличив вложения на 240 млрд руб. против 196 млрд руб. в апреле. В результате портфель ОФЗ нерезидентов достиг 2,48 трлн руб., превысив предыдущий исторический максимум в размере... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:46
Москва. 30 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение, отмечавшееся накануне, при этом часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой рост в рамках коррекции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх и некоторое время повышались. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС недельный, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Позитивной динамике российского рынка акций способствовал... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:15
Следующим катализатором роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы buyback - Газпромбанк
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.30 мая 2019 года 17:48
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "держать", а для привилегированных - с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость, рассчитанная аналитиками "ВТБ... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:04
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.30 мая 2019 года 16:42
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Индекс МосБиржи почти полностью растерял свой утренний прирост, но все еще удерживается на позитивной территории вблизи отметки 2645 пунктов. Большой блок статистических показателей, опубликованный в США в 15:30 мск, носил смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:24
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.30 мая 2019 года 14:57
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.30 мая 2019 года 14:32
"В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Считаем, что волатильность сохранится и даже усилится эти летом, начиная с июня, даже если "вынести за... читать дальше
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