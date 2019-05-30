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Главная / Мнения аналитиков / Ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD - РФПИ
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30 мая 2019 года 11:40
Ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD - РФПИ
"С самого утра среды рубль вышел в лидеры ЕМ валют по темпам снижения к USD (-0.4% за день). Закрытие было около 65/USD, но на минимумах курс достигал 65.40/USD. Рубль двигался в русле глобальных тенденций роста USD к валютам развитых и развивающихся стран. Но его опережающее снижение, вероятно, стало своего рода "расплатой" за лидирующие позиции по темпам роста с начала месяца. Сыграли роль и растущие ожидания относительно предстоящего ухудшения сезонности платежного баланса России и неизбежного ослабления рубля вкупе со снижением поддержки со стороны экспортных потоков из-за завершения налогового периода. Минимумы сессии, как всегда, были связаны с внешними новостями: ожиданиями первого публичного выступления спецпрокурора США Мюллера по итогам проведенного расследования, однако ничего нового он не сказал, повторив уже известные факты и объявив о своей отставке с поста спецпрокурора. С технической точки зрения, ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD. В среднем за последние 5/10 лет в июне-августе рубль снижался к USD приблизительно на 4%/6.6%, хотя из года в год динамика различалась. По-прежнему допускаем умеренное снижение рубля в ближайшие месяцы до 65.50-66.00/USD, но причин для более значительного движения не видим", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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30 мая 2019 года 19:34
Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером в четверг на фоне возобновления падения цен на нефть
Москва. 30 мая. Доллар и евро возобновили повышение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением запасов "черного золота" в США. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:25
Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома" и "Татнефти"
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг закрылся на новом максимуме по индексу МосБиржи благодаря ралли бумаг "Газпрома" после выхода сильного квартального отчета по МСФО; сдерживающим "быков" фактором выступила упавшая нефть на статистике Минэнерго США о запасах сырья. читать дальше
.30 мая 2019 года 19:01
В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк
"Исходя из оперативной статистики по доле нерезидентов в ОФЗ, иностранные инвесторы ускорили покупки госбумаг в мае, увеличив вложения на 240 млрд руб. против 196 млрд руб. в апреле. В результате портфель ОФЗ нерезидентов достиг 2,48 трлн руб., превысив предыдущий исторический максимум в размере... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:46
Москва. 30 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение, отмечавшееся накануне, при этом часть бумаг смогла продемонстрировать небольшой рост в рамках коррекции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 мая 2019 года 18:44
четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх и некоторое время повышались. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС недельный, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Позитивной динамике российского рынка акций способствовал... читать дальше
.30 мая 2019 года 18:15
Следующим катализатором роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы buyback - Газпромбанк
"Следующим катализатором роста котировок "ЛУКОЙЛа" может стать расширение программы обратного выкупа акций с рынка, о котором, как ожидается, компания объявит этим летом", - говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка. "В среду "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К19, которые... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:48
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "держать", а для привилегированных - с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость, рассчитанная аналитиками "ВТБ... читать дальше
.30 мая 2019 года 17:04
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,1%, сообщается в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова. Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 2,3%. "Если оценить прогноз экономических показателей на 2019 год, трудно не... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:42
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Индекс МосБиржи почти полностью растерял свой утренний прирост, но все еще удерживается на позитивной территории вблизи отметки 2645 пунктов. Большой блок статистических показателей, опубликованный в США в 15:30 мск, носил смешанный характер. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может... читать дальше
.30 мая 2019 года 16:17
"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 15:24
"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и рынку труда (15:30 мск), запасы нефти (18:00 мск). Рост на российском рынке акций может замедлиться, учитывая текущую динамику нефтяных цен, но к завершению сессии определяющим фактором станет вечерняя статистика", - отмечают в ИК... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $3,40 до $3,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.30 мая 2019 года 14:32
"В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Считаем, что волатильность сохранится и даже усилится эти летом, начиная с июня, даже если "вынести за... читать дальше
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