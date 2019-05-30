Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а также на фоне страхов по поводу надвигающейся рецессии в Штатах. Сегодня поддержку котировкам оказывают опубликованные ночью отраслевые данные от API, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 5 mb. Тем не менее, согласно этим же данным, запасы бензина (спрос на бензин в США традиционно увеличивается в летнее время года) продолжили расти, что несколько ограничивает рост нефтяных котировок. Отметим также, что запасы от API являются предварительными, и сегодня участники рынка будут ждать официальную статистику от Минэнерго США, которая будет опубликована в 18:00 по Москве", - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".