"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать" и оценку на 3%

(добавлены 3-5-й абзацы)

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $99 до $102 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки "ЛУКОЙЛа" с учетом обновленных операционных и финансовых показателей компании и подняли целевую цену для его акций на 3%, что соответствует ожидаемой общей доходности 34% с учетом дивидендной доходности 5% и недавнего снижения котировок бумаг "ЛУКОЙЛа" (потенциал роста текущей рыночной стоимости акций до нового прогнозного уровня, установленного аналитиками, составляет 29%).

"Мы продолжаем придерживаться позитивного взгляда на фундаментальные характеристики "ЛУКОЙЛа", отмечая, в том числе, повышение уровня корпоративного управления компании. Мы также считаем, что обратный выкуп акций является одним из ключевых факторов, который определял динамику бумаг в начале года, и, скорее всего, останется таковым и в дальнейшем", - говорится в отчете инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $95,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "ЛУКОЙЛа" составляет порядка $78,83 за штуку.