Рубль корректируется вверх к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и укреплению валют ЕМ

Москва. 30 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине после падения по итогам предыдущих торгов благодаря растущей нефти и позитивной динамике валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,88-64,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,92 руб./$1 (-5,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,25 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 5,79 копейки к уровню закрытия среды, до 68,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,16 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,18 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после заметного снижения по итогам предыдущих торгов. Поддержку рублю оказывают растущая нефть и позитивная динамика большинства валют emerging markets. Тем не менее, их укрепление имеет неустойчивый характер, так как основной негативный фактор в виде торгового конфликта между США и Китаем так и не получил разрешения.

Китайские СМИ сообщили, что Пекин может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран. People's Daily, ключевое издание Коммунистической партии КНР, отмечает, что Штатам не стоит недооценивать способность Китая вести торговую войну. В микроблоге в Twitter китайской газеты Global Times говорится, что Пекин "серьезно" рассматривает возможность ограничения экспорта РЗМ в США, наряду с другими контрмерами. CCTV также сообщает о планах Китая ограничить экспорт РЗМ в Штаты, ссылаясь на представителя Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC).

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Цены на нефть эталонных марок в четверг растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,55% - до $68,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 0,88% - до $59,33 за баррель. С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.