Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 30 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду потеряли в среднем 0,8% на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР. Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

В свою очередь рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продолжают демонстрировать негативную динамику вслед за падением фондовых индексов США на опасениях относительно торговой войны и ее влияния на темпы роста мировой экономики. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,2%. Японский индекс Nikkei опустился на 0,37%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:57 МСК уменьшился на 0,85%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК потерял 0,86%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,53%. Между тем значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,59% - до $69,86 за баррель. В среду их цена опустилась на 0,94%, составив на закрытие $69,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,88% - до $59,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 0,56% и завершила день на отметке $58,81. С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Минэнерго США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций, хотя и выросла в среду на четверть по отношению к предыдущему дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,212 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,231 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 601,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,66%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,5%) и "РЖД-001P-05R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,65%), "Мегафон БО-001Р-04" (-0,4%) и "Газпром БО-22" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей с погашением в апреле 2029 года. Сбор заявок на облигации прошел 27 мая. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Срок погашения облигаций - 5 апреля 2029 года. Выпуск размещен в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Мосбиржа" зарегистрировала 6 марта 2017 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение облигаций серии 001Р-10Р объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 20 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Дата погашения выпуска - 29 ноября 2021 года.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) утвердило объем выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 3,5 млрд рублей. В процессе премаркетинга эмитент озвучивал ориентировочный объем от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. В качестве ориентира ставки 1-го купона озвучивался диапазон 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на начало июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-14 объемом не менее 10 млрд рублей в размере 8,91% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением через 3,5 года в размере 9,21% годовых. Ранее ориентир был установлен как премия 130 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 3,5 года. Сбор заявок инвесторов будет проходить 30 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 13 июня.

Кроме того, ГТЛК установила ставку 8-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 9,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России увеличил номинальный объем выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-84R с 3 млрд до 5 млрд рублей. Выпуск начнет размещаться 30 мая. Завершение размещения состоится не позднее 28 июня. Срок обращения бумаг - 1 год. По выпуску предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона составит 0,01% годовых. Кроме того, может быть выплачен дополнительный доход, который зависит от динамики курса "евро/доллар". Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) увеличило объем размещения облигаций со сроком обращения 3 года серии БО-П03 с не менее 4 млрд рублей до не менее 6 млрд рублей. Сбор заявок на бонды пройдет 31 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,04-9,25% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов. Купоны квартальные.

"Газпром" (MOEX: GAZP) 31 мая проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8,30-8,40% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,47-8,58% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 6 июня. Эмитентом облигаций выступает "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома"). В середине мая "Газпром Капитал" утвердил параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 объемом по 15 млрд рублей каждый, со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 12,75% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные.