Индекс Мосбиржи в четверг будет торговаться в диапазоне 2630-2660 п. - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон,- отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. - Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке РФ, что обеспечивается предстоящими дивидендами компаний и результатами 1 кв. 2019. Индексы США ожидаемо преодолели ключевые уровни поддержки и продолжили снижение. Возобновление диалога с Китаем отдаляется с каждым днем. Не способствуют этому планы Пекина ограничить поставки редкоземельных металлов, жизненно важных для производства электроники, а также планируемое Минторгом США введение пошлин на дополнительные категории товаров, в частности матрасы и стальные кеги. Определяющее значение сегодня будет иметь публикация ВВП США за 1 кв."

Эксперт ИФК "Солид" также указывает, что Индекс МосБиржи вернулся к максимумам года за счет покупок в акциях Лукойла. Компания представила положительные результаты 1 кв. 2019. В годовом выражении выручка выросла на 13.5%, EBITDA на 35.8%, чистая прибыль на 36.8%. Предстоящий выкуп акций по 5 450 руб. в счет уменьшения уставного капитала будет поддерживать рост акций компании. МосБиржа с 21 июня исключает акции ТМК из основных индексов, что, по мнению аналитика, способно повлечь за собой уменьшение доли бумаг в фондах и их коррекцию. Сегодня за 1 кв. 2019 отчитаются по МСФО Газпром и Мегафон.

"Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет торговаться в диапазоне 2630-2660, обновление исторического максимума будет возможно, если сохранится интерес инвесторов к акциям Газпрома, который сегодня отчитывается за 1 кв. 2019 по МСФО, и Лукойла на фоне предстоящего решения акционеров по уменьшению уставного капитала. Это предполагает оферту о выкупе по цене 5450 за акцию", - прогнозирует Вадим Кравчук.