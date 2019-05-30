Обстановка на рынках акций в целом не благоприятствует росту на фондовом рынке РФ - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, индекс РТС находится в фазе коррекции-консолидации после подъема от 1200 пунктов до 1300 пунктов. Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка не рынках акций в целом не благоприятствует росту - инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Сегодня в 15:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП США за первый квартал текущего года, которая может повлиять на ожидания инвесторов. Кроме того, в 18:00 мск минэнергетики США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64.5 - 65.0 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.